2026新竹縣長最新民調出爐！徐欣瑩大幅領先陳見賢 兩人回應一次看

記者詹宜庭／台北報導

徐欣瑩民調領先陳見賢。（圖／資料照）

2026新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩與副縣長陳見賢競逐黨內提名升溫。根據最新民調顯示，若民進黨提名竹北市長鄭朝方，徐欣瑩不僅在藍綠對決中取得領先，在三人競逐下仍能維持第一，且在黨內對比中大幅拉開差距，展現目前藍營最具整合效果與對外競爭力的人選輪廓。針對民調，陳見賢與徐欣瑩皆作出回應，陳見賢表示，民調支持度保持成長趨勢，接下來會繼續努力，勤走基層；徐欣瑩則說，感謝新竹縣民不畏壓力堅定的支持，她絕對會為了大家挺過所有的困難，成功守護新竹縣。

根據民調數據，在藍綠一對一時，若由徐欣瑩對上民進黨可能參選人鄭朝方，徐的支持度為39.3%，高於鄭朝方的33.8%，領先幅度達5.5個百分點；若為陳見賢對決鄭朝方，則呈現33.5%比36.1%的落後局面。地方政壇人士分析，新竹縣並非傳統鐵板一塊的藍綠結構，竹北市與外圍鄉鎮選民組成多元，中間選民與年輕族群比例逐年提高，候選人的形象、整合能力與跨陣營吸引力，往往比政黨標籤更具影響力。從這個角度觀察，徐欣瑩在藍綠對決中能建立領先，顯示其個人條件具備一定擴張性。

此外，民調也顯示，在徐欣瑩、陳見賢與鄭朝方三人之中，徐以32.0%支持度居於首位，鄭朝方30.7%緊追其後，陳見賢則為17.5%。分析指出，若藍營未能完成整合，恐將出現選票分流、讓綠營坐收漁利的風險；然而在藍票尚未集中前，徐仍能守住第一，顯示其基本盤較為穩固，也具備一定吸納中間選民的能力。

民調問及「在徐欣瑩與陳見賢之間，較支持誰代表國民黨參選縣長」時，徐的支持度高達43.6%，大幅領先陳見賢的26.0%，差距達17.6個百分點。交叉分析亦顯示，徐欣瑩的支持結構不僅來自傳統藍營，在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，徐在對上鄭朝方時支持度達58.0%，在與陳見賢的黨內對比中更高達75.4%。地方觀察認為，新竹縣近年選舉中，非綠選票是否能有效整合，往往成為勝負關鍵，徐在此面向具備延展潛力。

針對此份民調，陳見賢競選團隊發言人田芮熙表示，陳見賢宣布參選兩個月來，被抹黑、打壓的最嚴重，但民調支持度保持成長趨勢，在此非常感謝各界的支持，感謝鄉親的愛與陪伴，接下來會繼續努力，勤走基層，傾聽民眾心聲，團結拚勝選。而徐欣瑩則指出，感謝新竹縣民不畏壓力堅定的支持，她絕對會為了大家挺過所有的困難，成功守護新竹縣。這份民調也顯示出，無論在黨內整合或藍綠對決都是她領先，表示民意基礎是最強大的後盾。

該份民調於1月24日至26日進行，由讚聲顧問公司委託全國公信力民調公司執行，訪問戶籍設於新竹縣、年滿20歲以上民眾，有效樣本1074人，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負2.99%，並已針對性別、年齡、教育程度及行政區進行加權，具一定參考指標性。

