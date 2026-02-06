2026新竹縣長最新民調！陳見賢徐欣瑩都領先鄭朝方

2026新竹縣長國民黨黨內初選廝殺激烈，接下來確定將採全民調與黨員投票「七三制」結果決定，而根據一份最新民調結果顯示，兩人在黨內互比民調中，陳見賢以41.8%的支持度領先徐欣瑩的33.8%，不過兩人在與民進黨可能人選鄭朝方相比的情況下都取得領先。

新竹縣長最新民調，陳見賢（右）41.8%領先徐欣瑩（左）33.8%（合成圖）

根據《鋒燦傳媒》所公布新竹縣長民調中，首先在政黨對比式的情況下，由陳見賢和徐欣瑩兩人分別對上民進黨可能人選竹北市長鄭朝方，結果陳見賢以50.3%的支持度勝過鄭朝方的31.1%，兩人差距為約19個百分點，另有18.6%的民眾表示無法決定；至於徐欣瑩則以43.8%的支持度勝過鄭朝方的35.9%，兩人差距約8個百分點，無法決定為20.3%。

而如果是在黨內互比的情況下，陳見賢則是以41.8%的支持度勝過徐欣瑩的33.8%，兩人差距為8個百分點，無法決定為24.6%。

這場新竹縣長國民黨內的初選，將採全民調（70%）與黨員投票（30%）的「七三制」結果，經中央提名審核程序，報請中央常務委員會核定。

該份民調為《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2026年2月2日、4日、5日（共3日），調查對象為戶籍設在新竹縣且年滿20歲的新竹縣民，實際完成之有效樣本數為1072，在信心水準訂為95%下，抽樣誤差約為±2.99%，並依性別、年齡、行政區人口比例結構進行加權。

