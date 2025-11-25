2026新竹縣長眾人搶 林思銘點名兩綠營強棒「這一戰不是很好打」

國民黨立委林思銘有意爭取新竹縣長提名。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 2026新竹縣長選戰，在藍營內部角逐激烈，國民黨立委林思銘今（25日）公開證實，有意願參加國民黨內初選後。林思銘再出面透露，若黨內協調不成，一定會比判全民調，以選出最強人選，因為民進黨可能推派的對手，不管是竹北市長鄭朝方或時代力量主委王婉諭都很有實力。

林思銘表示，新竹縣2026的縣長選舉可以說滿熱鬧的，國民黨目前表態的有三位，包含新竹副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與他，這場選舉攸關藍軍在新竹縣能不能延續執政。

林思銘強調，這一戰蠻重要的，因為民進黨推出來的對手，不管是鄭朝方或在新竹深耕的王婉諭都是很有實力的，新竹縣長這一戰不是很好打，所以他們要選出最適合也最強的候選人。

林思銘透露，陳見賢原本想透過直接徵召的方式來提名，但黨有黨的機制，根據他跟國民黨中央的瞭解，這一次的選舉，國民黨內絕對會辦初選，黨內的提名辦法會就初選機制做好詳盡規定，預定12月初提名辦法就會出來，並會先經過協調程序，若協調不成，就應該會用全民調的方式讓民意來做抉擇。

就陳見賢已整合新竹地方議員。林思銘不諱言稱，陳見賢是新竹副縣長又身兼國民黨新竹縣黨部主委，掌握有行政優勢，當然地方上的議員系統或黨公職系統，可以說跟陳見賢走得比較近，陳見賢還手握（議員、鄉鎮市長）提名權，讓想參選的人比較支持陳見賢，但選舉不是只有黨公職，還要接受民意的考驗，人民才是最後判斷的方向。

媒體問及，8年前國民黨前立委林為洲在全民調中的支持度最高，最後卻被國民黨中央撤銷提名，是否擔心事件重演？林思銘回應，8年前林為洲原本是民調最高，後來因為國民黨中央的多方考量，而沒有獲得最後的提名，但今年的初選辦法又突然改變的這種情形，應該不會再發生。鄭麗文講得非常清楚，一定會按照提名辦法的機制來走，協調不成，就一定用全民調的方式來舉辦初選。

