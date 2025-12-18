政治中心／綜合報導

繼國民黨新竹縣副縣長陳見賢，及立委林思銘宣布要參選新竹縣長後，徐欣瑩也在今（18日）天宣布，正式投入選戰，不過她似乎話中有話，除了感謝支持者，還說這場選舉不是派系運作也不是政治交換，對此，有議長系統力挺的陳見賢競辦翻舊帳，砲轟徐欣瑩過去對黨不忠誠，都沒向選民交代清楚。

身穿紅色POLO衫，寫著迎向2026字樣，國民黨立委徐欣瑩，大動作在臉書公布，正式投入2026新竹縣長選戰。立委（國）徐欣瑩：「這段時間很多的鄉親，地方的前輩以及各界精英，不斷地鼓勵我，我正式的對外宣布參選新竹縣長。」

廣告 廣告

徐欣瑩不僅要爭取黨內提名，還對外宣稱，這場選舉不是派系運作、政治交換，雖然沒點名是誰，但已經讓同樣要爭取提名的新竹縣黨部主委陳見賢氣炸。陳見賢辦公室發言人田芮熙：「我們的13鄉鎮長或是代表會主席，還有跨黨跨派跨界的一個支持之下，就是陳見賢實體民意，最真實的一個展現，卻被說成是派系，我覺得這個對基層的一個士氣，是傷害非常大的。」

2026新竹縣長藍內鬥！徐欣瑩喊參選 陳見賢嗆：昔對黨不忠

有議長系統力挺的陳見賢競辦翻舊帳，砲轟徐欣瑩過去對黨不忠誠，都沒向選民交代清楚。（圖／陳見賢競選辦公室提供）





有議長系統力挺的陳見賢，辣嗆徐欣瑩，過去對黨不忠誠，都沒向選民交代清楚，如今角色再度嚴重錯亂，還反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人。對此徐欣瑩回擊，表示黨內所有指名道姓的指控，都不利於黨內團結，還有一位想角逐的林思銘，隔岸觀火。至於綠營部分，竹北市長鄭朝方地方呼聲高，傳出民調領先藍營各潛在人選，已經在新竹縣掛看板的時代力量黨主席王婉諭則傳出可能轉戰新竹市，新竹可望綠黃合嗎？

2026新竹縣長藍內鬥！徐欣瑩喊參選 陳見賢嗆：昔對黨不忠

新竹縣市首長是否會「綠黃合」，徐國勇表示只要是友黨都可以談。（圖／陳見賢競選辦公室提供）

民進黨秘書長徐國勇：「新竹縣市現在選對會正在討論中，我們會提名最適當人選，跟我們友善的黨，我們是可以來談的，不是不可以談。」時代力量發言人廖子齊：「這些討論我們時代力量都聽到了，目前黨內仍在進行評估與討論，尚未有任何定案。」隨著選戰逼近，新竹縣選情越來越明朗。

原文出處：2026新竹縣長藍內鬥！徐欣瑩喊參選 陳見賢嗆：昔對黨不忠

更多民視新聞報導

居民夢靨！捷運三鶯線測試聲太吵 卓冠廷提3要求：地方建設不應是噩夢

透視新聞／黃國昌聯手藍委要監院彈劾卓榮泰 行政院長不副署《財劃法》脈絡一次看

藍白聯合記者會「彈劾總統」 網轟「2個白X投共黨」：癱瘓憲法法庭怎彈？

