2026新竹縣長藍白合？柯文哲認了「會與國民黨協調」：細節中央黨部決定

記者詹宜庭／台北報導

針對2026新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選廝殺激烈，綠營方面則以竹北市長鄭朝方參選機率最高。對於民眾黨是否會比照新竹市長選舉模式進行藍白合？民眾黨創黨主席柯文哲今（8日）表示，原則上還是會藍白合，但黨對黨的談判原則上將由黃國昌與鄭麗文對接，藍白合作是大方向，但具體細節仍將由中央黨部決定。

柯文哲今日上午在新竹市副市長邱臣遠陪同下，出席青年部、國家治理學院暨新竹黨部舉辦的選戰實務培訓營，並帶領學員揮毫寫春聯、發送春聯，與民眾互動。

廣告 廣告

在2026新竹市長部分，國民黨禮讓現任市長高虹安，不推出新竹市長人選，被外界視為「藍白合」示範區。對於新竹縣長是否會比照新竹市長選舉模式進行藍白合？柯文哲受訪指出，在2026地方選舉，藍白合作是大戰略，希望在新竹縣也是民眾黨跟國民黨協調，一定會只有一組候選人，只要候選人確定以後，都會討論如何合作，原則上還是會藍白合。

媒體進一步追問，藍白合機制是否與竹北市長一起綁定？柯文哲表示，黨對黨的談判原則上將由黃國昌與鄭麗文對接，藍白合作是大方向，但具體細節仍將由中央黨部決定。

更多三立新聞網報導

民眾黨搶攻竹北！柯文哲喊推最強候選人 邱臣遠：不排除任何可能

很討厭柯文哲這種個性！館長：真的是「他X的不是人」

爆柯文哲曾做1手術 「心跳剩30多下」！陳佩琪：我擔心到不行

嗆藍挺過罷免就膨脹！館長喊「把自己打死」：綠2026又要贏了

