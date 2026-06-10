2026新竹縣長選戰 民進黨終拍板提名鄭朝方戰藍營徐欣瑩

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民主進步黨黨魁賴清德（右）與黨提名新竹縣長候選人鄭朝方（左）。（圖／翻攝自民主進步黨YouTube直播）





中央選舉委員會已拍板，今（115）年6都市長、6都市議員與地方里長、地方縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長…等地方公職人員的選舉（外界多稱九合一地方選舉），定於115年11月28日（星期六）舉行投票。對於新竹縣長選戰的人選，相對於藍營已先提名立委徐欣瑩佈局，綠營則似乎在「等一個人」。今（10）日民主進步黨終拍板，由現任竹北市長鄭朝方出戰徐欣瑩。

民主進步黨黨魁賴清德今（10）日表示，讓新竹縣真正超越新竹縣，竹北已經做到了！這是鄭朝 對新竹縣的承諾，也是他願意承擔更大責任的決心。

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賴清德也宣布，2026新竹縣長選戰，民進黨正式提名鄭朝方，他是新竹縣土生土長的客家子弟，也是最能把文化與科技結合起來的人才。

賴清德說，鄭朝方在竹東出生長大，深知新竹縣各鄉鎮的特色，也理解城鄉之間仍有需要補足的距離；現在他是竹北市長，施政獲高度肯定，用實際政績證明自己。

「過去幾年，鄭朝方以法學的嚴謹、科技的現代感，以及藝術文化的美學，推動城市建設與公共服務，讓竹北成為科學與人文共存、產業與生活共榮的宜居城市。」

賴清德說，新竹縣是台灣科技發展的重鎮，也是客家文化的重要家園。這裡有快速成長的都會生活圈，也有各鄉鎮不同的文化底蘊。「新竹縣需要一位懂科技、懂文化，也懂行政的人，來打造更均衡、更有效率、更貼近人民生活的城市。」

「朝方告訴我，參選新竹縣長，是一份艱鉅的責任。因為要縮短城鄉差距、照顧每一個鄉鎮、讓每一位縣民都得到更好的服務，並不容易。但他有決心，他會以竹北的成功治理經驗，讓新竹縣脫胎換骨。」

賴清德也拜託新竹縣的鄉親，全力支持鄭朝方。讓他用竹北的經驗，帶動整個新竹縣；讓新竹縣越來越好，讓大家的生活也越來越好！

鄭朝方則在其Facebook上表示，他想先向竹北市民說一聲謝謝。

「從三年多前接下市長職務開始，我每天都兢兢業業做好每一件事。因為竹北是一座對市政要求很高的城市，每一項建設、每一次活動、每一個政策，都接受最直接的檢驗。也正因為有市民朋友的支持與陪伴，我才能和市公所團隊一起完成許多看似不可能的挑戰。」

鄭朝方細數，從竹北光節讓世界看見竹北，到市東公園、市西公園改造；從星際籃球場、星空網球場與匹克球場，到兒童節禮物、教師節禮物的用心規劃；從改善城市環境，到打造更多讓市民有感的公共空間。

「甚至連許多人認為不可能在竹北實現的國際文化盛事，我們也一步一步做到。從小野麗莎到理查．克萊德門，這些國際級藝文演出能夠來到竹北，背後克服了無數挑戰與困難。我告訴自己，竹北市民值得擁有更高品質、更具國際視野的生活體驗。」

鄭朝方也想和大家分享一件事：竹北市其實只是一座縣轄市，也就是如同區公所的層級，例如交通、教育與勞工等，主管機關其實是縣政府，但民眾對竹北市公所的期待卻是很大，市公所沒有法定授權，無法與縣市政府相比，實際公務人員也僅約80位同仁。

「但我們也願多承擔，因為看到了問題，很多人可能會認為，既然不是市公所的業務，那就不需要介入，但我一直相信：把事做對，大家會懂會看見。」

鄭朝方舉例如：「中正東路行人與機車地下道長年存在環境問題，我們跨出權責範圍接下改善工程；高中跨縣市通學有剛性需求，我們推動黃金通學線，載孩子到竹市唸書；為了補足Ubike，我們主動補助縣府超過一億元推動全縣規模最大的建置計畫，讓公共運輸的最後一哩路更加完整。」

鄭朝方最後表示：「因為我們精準對準這個世代的需求與問題，所以這三年多來，竹北能夠一步一步改變，但其中還需要一種願意承擔、敢於突破的勇氣。現在，改變的勇氣已經來到眼前！如果新竹縣民授權給我，我有信心新竹縣的鄉鎮與竹北市會帶來更巨大的改變！」

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