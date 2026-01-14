2026新竹過好年燈節2/14開跑 超萌Rody跳跳馬點亮東門城陪市民迎新春

「2026新竹過好年-RODY跳跳迎新年」主視覺設計EDM。（圖片來源／新竹市政府）

為迎接嶄新的 2026 年，新竹市政府推出年度指標性新春活動「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」，攜手全球知名療癒玩具「Rody 跳跳馬」，以充滿動感與童趣的視覺語言，邀請市民與旅客在新春期間走進城市、感受新竹不斷前進的活力與祝福。城銷處長林昱志表示，活動將於2月14日正式開幕，展期長達23天，將於新竹東門城、護城河及新竹公園熱鬧展出，歡迎全台民眾過年期間來竹市走春，共賞燈光與藝術的獨特魅力。

市長高虹安表示，今年「新竹過好年」以「跳躍、前進」為核心概念，透過Rody奔跑、躍動的姿態，象徵竹市是一座持續與自己賽跑、不斷累積能量向前邁進的城市，也呼應新的一年全新起跑、充滿希望的美好寓意。整體主視覺更融入東門城、護城河等城市意象，串聯新竹的歷史記憶與在地文化，讓可愛的Rody與城市精神自然融合，展現童趣中蘊含力量的嶄新城市樣貌。

城銷處長林昱志指出，此次燈會規劃內容豐富，現場將設置1座主燈及8組Rody燈組，分布於城市重要節點，邀請民眾於夜間漫步街區、探索不同角落的驚喜亮點。新竹過好年燈會將自2月14日開展，並於農曆新年後陸續推出多項活動延續熱潮，讓年節歡樂氛圍持續發酵。

城銷處補充，2月27日至3月1日連續三天，將於護城河親水公園舉辦「元宵市集」，集結超過50家特色攤位，打造結合美食、文創與親子同樂的節慶場域。活動期間每日自下午14時起，現場安排 DIY手作體驗及藝文表演，並發送限量Rody小提燈，邀請親子家庭一同參與；元宵晚會則將於2月27日17時於新竹火車站前廣場熱鬧登場。

林昱志強調，「2026新竹過好年」不僅是一場新春燈會，更是一場結合城市文化、公共空間與全民參與的節慶體驗。期盼透過Rody跳跳馬的陪伴，傳遞新竹在嶄新的一年持續向前、與市民共享城市的溫暖。更多活動資訊，請持續關注「跟風玩新竹」Facebook 粉絲專頁(https://www.facebook.com/seeinghsinchu/)。

