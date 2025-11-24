2026新竹選戰他開第一槍！國民黨陳見賢將宣布參選縣長

2026地方大選逐漸展開，國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢，預定於27日正式宣布2026參選新竹縣長，他今（24）日先成立媒體群組，並向媒體表示，他長期深耕基層，不能辜負鄉親期待。

陳見賢過去20多年來歷任代表會主席、副議長、議長及副縣長等職位，累積了豐富的縣政經驗。他強調，自己熟悉新竹縣各鄉鎮的差異與需求，並在7年多副縣長任內進一步增強了縣政實務能力。他指出，這些經歷讓他更有信心帶領新竹縣邁向更好的未來，他長期深耕基層，對地方需求與民眾期待有深刻了解，認為面對鄉親的支持與期盼，他「不能辜負、必須承擔」，這也是推動他參選的重要動力。

陳見賢近來積極展開社群媒體曝光與基層互動，除了開設臉書粉絲專頁頻繁更新外，也在地方活動中展現高曝光率，顯示其參選態勢已逐漸明朗化，不過國民黨內部仍需進行提名程序與地方整合工作，這部分將由黨中央與地方共同協調。

至於綠營方面，副總統蕭美琴日前參訪竹北市場被問及是否支持竹北市長鄭朝方參選？她僅回應選務事宜由專責委員會處理，並未正面回應。

