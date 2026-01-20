2026新竹Rody跳跳馬限量小提燈亮相 陪伴市民歡喜迎新春

Rody跳跳馬限量小提燈亮相。





迎接2026年嶄新開始，新竹市政府推出春節限定活動「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」，首度攜手深受親子喜愛的療癒「Rody跳跳馬」，以童趣洋溢、充滿活力的城市燈會形式，陪伴市民歡喜迎新春。活動亮點之一的限量「Rody小提燈」，將於2月27日至3月1日活動期間發放，邀請民眾提前期待，元宵佳節相約共遊新竹，感受滿滿年味與幸福氛圍。

城銷處長林昱志表示，此次燈會活動展期共23天，將於2月14日盛大開幕，展區規劃1座主燈及8組特色燈組，邀請民眾夜間漫步新竹市街區，探索城市不同角落的燈光驚喜。農曆新年後，一系列精彩活動也將接續登場，2月27日至3月1日於護城河親水公園舉辦元宵市集，集結超過50家特色攤位，營造熱鬧豐富的節慶市集氛圍。另於2月27日及28日下午3點安排DIY手作體驗活動，元宵晚會則將於2月27日下午5點在新竹火車站前廣場熱鬧開唱，結合音樂演出與璀璨燈光，邀請市民與旅客共度歡樂溫馨的元宵佳節。

廣告 廣告

城銷處表示，此次小提燈由經典品牌Rody跳跳馬擔綱主角，由洪新富老師設計，靈感源自大眾共同的童年回憶「搖搖馬」，圓潤討喜的造型結合溫潤柔和的發光效果，象徵新春起步的陪伴與祝福，也傳遞親子同樂、世代共享的節慶溫度。這盞小提燈不僅是佳節的美好紀念，更承載市府滿滿心意，期盼成為市民心中象徵「新竹過好年」的幸福標誌。



更多新聞推薦

● 一年只剩10萬新生兒 台灣正被少子化「溫水煮青蛙」