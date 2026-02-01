2026新美藝廊 徵件倒數

「新美藝廊」首展「映於自然」帶領觀者在真實與感知之間展開新的觀看光譜。



（圖：新北市美術館提供 攝影：廖家鴻）

為鼓勵藝術創作、擴大公共參與、並深化藝術與城市之間的多元對話，新北市美術館昨（一）日表示，透過「新美藝廊」年度展覽徵件制度，持續建立支持在地創作與社群連結的公共平台。自開放線上申請以來，已吸引眾多藝術及文化工作者關注與投件。本年度徵件即將於二月二十七日截止，邀請尚未完成申請程序之創作者把握時程，踴躍參與。

「新美藝廊」計畫以藝術分享與公共參與為核心，重視創作與城市脈絡、社會議題及群體經驗之間的互動連結。此次徵件特別鼓勵具備「在地資源共製」、「社區連結」或「多元族群推廣」等元素之展演提案，支持創作者透過跨領域協作、地方議題關注與文化網絡的建立，提出回應新北多元社會樣貌與生活經驗的創作構想。