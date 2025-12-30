2026新車大展LUXGEN n⁷解鎖國產純電 遙控停車輔助

（記者卓羽榛臺北報導）「2026新車暨新能源車大展」將於12月31日至1月4日在台北世貿一館盛大展開。身為台灣自主品牌領航者，LUXGEN 持續落實「新能源交通普及化」的使命，強勢展出國產純電銷售冠軍 LUXGEN n⁷；近日n⁷ 更榮獲「 TNCAP 五星最高安全評等」，充分展現其兼具智慧科技與高安全標準的產品實力。



與此同時，LUXGEN 預告 n⁷ 智慧駕駛科技將寫下新篇章，正式解鎖國產純電首創的「 RPA 遙控停車輔助系統」，讓智慧科技不再是遙不可及的想像，實現「愛車越開越新」的承諾。誠摯邀請車迷親臨感受專屬尊榮與智慧便利，共同開啟純電未來的無限可能。



超越期待的智慧進化 LUXGEN n⁷搭載 RPA 遙控停車黑科技 OTA 免費升級

為了滿足消費者對智慧駕馭的渴望，LUXGEN n⁷ 全新搭載 RPA 遙控停車輔助系統，未來駕駛無需坐在車內，只需透過車鑰匙遠端操控，即可讓車輛自動執行直線前進或後退，輕鬆化解狹窄車位進出難題。這項科技不僅將標配於新車上，LUXGEN 更宣布所有 n⁷ 及 n⁷ LR 亮點版車主，未來皆可透過 OTA雲端軟體更新免費升級，讓科技隨時保持在最尖端。同時結合 LuxClub 智慧移動生態系，包含整合全台主流充電服務商（EVOASIS、U-POWER 等）的「隨插即充」服務，以及手機遠端遙控功能，無論是「隨插即充」的便利補電，還是手機遠端監控，LUXGEN n⁷ 正引領台灣車主全面進入智慧電動車新紀元。



n⁷榮獲TNCAP五星肯定純電安全新指標 LUXGEN 邀您共創純電無限可能

身為台灣自主汽車品牌，LUXGEN 長期將「行車安全」視為產品研發與驗證的核心基礎。過去，LUXGEN即曾在U5 車系上，自主委託西班牙 IDIADA 國際級實驗室以歐規標準進行撞擊測試並向國人公開成績，積極投入安全驗證，成為國內率先以高標準檢視車輛安全表現、並推動相關觀念普及的先驅。



台北車展限定回饋登場 下訂 LUXGEN n⁷ 即贈限量合金模型車

為回饋廣大消費者的支持，LUXGEN 祭出「車展限定禮」！凡於 12/31 至 2026/01/04 車展期間現場下訂 LUXGEN n⁷，即可免費獲得「1:43 LUXGEN n⁷ 限量精緻合金模型車」，讓您將純電美學同步帶回家收藏。LUXGEN 誠摯邀請所有車迷與消費者，於 12/31 至 1/4 親臨台北世貿展位，近距離體驗國產純電之光與 LuxClub 生態系的獨特魅力。欲知更多車展優惠活動詳情與相關訊息，歡迎至LUXGEN官方粉絲團關注最新動態，或至官方網站預約賞車，與 LUXGEN 一同開啟專屬於您的純淨智慧生活！

