2026新車大展LUXGEN n⁷解鎖國產純電 遙控停車輔助
（記者卓羽榛臺北報導）「2026新車暨新能源車大展」將於12月31日至1月4日在台北世貿一館盛大展開。身為台灣自主品牌領航者，LUXGEN 持續落實「新能源交通普及化」的使命，強勢展出國產純電銷售冠軍 LUXGEN n⁷；近日n⁷ 更榮獲「 TNCAP 五星最高安全評等」，充分展現其兼具智慧科技與高安全標準的產品實力。
與此同時，LUXGEN 預告 n⁷ 智慧駕駛科技將寫下新篇章，正式解鎖國產純電首創的「 RPA 遙控停車輔助系統」，讓智慧科技不再是遙不可及的想像，實現「愛車越開越新」的承諾。誠摯邀請車迷親臨感受專屬尊榮與智慧便利，共同開啟純電未來的無限可能。
超越期待的智慧進化 LUXGEN n⁷搭載 RPA 遙控停車黑科技 OTA 免費升級
為了滿足消費者對智慧駕馭的渴望，LUXGEN n⁷ 全新搭載 RPA 遙控停車輔助系統，未來駕駛無需坐在車內，只需透過車鑰匙遠端操控，即可讓車輛自動執行直線前進或後退，輕鬆化解狹窄車位進出難題。這項科技不僅將標配於新車上，LUXGEN 更宣布所有 n⁷ 及 n⁷ LR 亮點版車主，未來皆可透過 OTA雲端軟體更新免費升級，讓科技隨時保持在最尖端。同時結合 LuxClub 智慧移動生態系，包含整合全台主流充電服務商（EVOASIS、U-POWER 等）的「隨插即充」服務，以及手機遠端遙控功能，無論是「隨插即充」的便利補電，還是手機遠端監控，LUXGEN n⁷ 正引領台灣車主全面進入智慧電動車新紀元。
n⁷榮獲TNCAP五星肯定純電安全新指標 LUXGEN 邀您共創純電無限可能
身為台灣自主汽車品牌，LUXGEN 長期將「行車安全」視為產品研發與驗證的核心基礎。過去，LUXGEN即曾在U5 車系上，自主委託西班牙 IDIADA 國際級實驗室以歐規標準進行撞擊測試並向國人公開成績，積極投入安全驗證，成為國內率先以高標準檢視車輛安全表現、並推動相關觀念普及的先驅。
台北車展限定回饋登場 下訂 LUXGEN n⁷ 即贈限量合金模型車
為回饋廣大消費者的支持，LUXGEN 祭出「車展限定禮」！凡於 12/31 至 2026/01/04 車展期間現場下訂 LUXGEN n⁷，即可免費獲得「1:43 LUXGEN n⁷ 限量精緻合金模型車」，讓您將純電美學同步帶回家收藏。LUXGEN 誠摯邀請所有車迷與消費者，於 12/31 至 1/4 親臨台北世貿展位，近距離體驗國產純電之光與 LuxClub 生態系的獨特魅力。欲知更多車展優惠活動詳情與相關訊息，歡迎至LUXGEN官方粉絲團關注最新動態，或至官方網站預約賞車，與 LUXGEN 一同開啟專屬於您的純淨智慧生活！
其他人也在看
獨家／全台僅28輛！ 400萬愛快羅密歐 交車前撞成廢鐵
獨家／全台僅28輛！ 400萬愛快羅密歐 交車前撞成廢鐵EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 32
LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展 全新 IS 正式上市、ES 全台首度亮相
Lexus 總代理和泰汽車今日於台北世貿一館舉辦記者會，正式為 2026 台北新車暨新能源車大展 Lexus 展區揭開序幕。本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，由 LF-ZC 概念車領銜登場，具體展演 Lexus 對未來純電移動的前瞻想像，並完整呈現 Lexus 多元動力車款陣容；隨後迎來本屆車展重要焦點——全新 IS 正式上市與 ES 全台首度亮相，展現 Lexus 豪華房車產品線的全新進化，也勾勒品牌由未來願景走向量產實踐的重要藍圖。 以人車對話為核心 IS再定義純正後驅駕馭 IS作為Lexus後驅運動房車代表，此次小改款以「人車對話般的暢快…CarFun玩車誌 ・ 9 小時前 ・ 1
2026 台北車展 Toyota 六代目 RAV4 現身、Urban Cruiser 127 萬正式發表上市！
Toyota 本次車展特別規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，全面展現Toyota多元產品線。於12月30日開展記者會上，Toyota發表全新純電精品休旅Urban Cruiser，展演正式啟動預接的全新日本進口 RAV4 GR SPORT、RAV4 ADVENTURE 與新世代運動美學跑旅 CROWN SPORT，彰顯品牌引領未來移動的魅力。同步推出車展現場下訂限定回饋，回應消費者長期支持，展現 Toyota 對未來移動的承諾與行動。2GameSome ・ 3 小時前 ・ 發起對話
TOYOTA RAV4亮相 展場汰舊換新預購最低免百萬
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導全台最大的台北新車暨新能源車大展，登場前一天，搶先曝光焦點車款，搭上新能源車題材，TOYOTA第六代改款的跨界油電休旅車RAV4，將冷氣、車窗、車門，整合遠端控制，打造高度智慧化用車體驗，也有純電精品休旅車，10.25吋的數位儀表板和中央多媒體觸控螢幕，一體成形，要讓駕駛體驗，更加數位化。民視 ・ 5 小時前 ・ 2
全新Mitsubishi XFORCE都會跨界休旅 79.9萬起正式上市
全新都會跨界休旅 Mitsubishi XFORCE於今（30）日台北新車大展正式在台上市。XFORCE為Mitsubishi Motors 全球戰略布局的重要車款，自2023 年11月推出以來，已陸續導入東協、中南美、非洲及中東等市場，累計銷售約 6.2 萬台，展現其於跨界休旅級距中的高度競爭力。 XFORCE選在台灣車壇年度盛會—台北新車大展舉行上市發表，日本三菱中村達夫副社長亦親自來台出席活動，展現原廠對台灣市場的高度重視。中村副社長表示，XFORCE在導入台灣前，日本三菱即派遣開發團隊深入研究台灣道路環境、氣候條件與消費者生活型態，並透過與 中華汽車 的緊密合作，進行多項產品調校與優化…CarFun玩車誌 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
車展下單前必看！這10款進口車台灣人瘋買 最貴高出百萬
台灣今年進口車1～11月熱銷車款對國外售價比拚，對照台灣各車款在國外原產地官方售價，比價結果驚人，有些車價差甚至破百萬。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 19 小時前 ・ 3
2026台北車展｜車展攻略預告篇 這些話題新車別錯過！
台灣車壇年度盛事「2026 台北新車暨新能源車大展」將於跨年檔期強勢登場。在相隔兩年之後，這次展覽匯集全球頂尖汽車品牌可以說是看點滿滿。不僅有老品牌回歸台灣市場，也有全新品牌現身。車款部分除了不少新車將在展期中首度亮相，更有難得一見的方程式賽車、新能源科技與未來移動概念車款登場。同時除了汽車以外，還有諸多大型重機品牌會一同展出。各位車迷想看的、想坐的、想跨的通通都有！接下來我們將介紹這次車展的焦點品牌與車款，讓你絕對不會錯過展場重點唷！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 天前 ・ 1
2026台北車展／紡錘線條再進化 大改款Lexus ES未來感直接拉滿
Lexus 總代理和泰汽車於「2026 台北新車暨新能源車大展」帶來全新大改款 ES，完成全台首度亮相。這款品牌核心豪華房車以嶄新設計語彙登場，不只宣告世代交替，也同步揭示Lexus對未來電動化旗艦的想像藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
關稅降至零也難撼國產車？專家曝：養護費用與銷售讓利是關鍵優勢
睽違15年，美國正統越野車品牌Jeep強勢回歸台灣市場，代表自由探險熱情的品牌重新進軍台灣汽車市場。此時正值台美關稅談判之際，車商看準台灣消費者對於獨特品牌的追求以及適合台灣市場的動力需求，決定重返台灣。然而，國產車與進口車之間的競爭態勢也因關稅政策變化而受到影響。專家分析指出，儘管進口車市場蓬勃發展，國產車仍有其優勢，特別是在養護費用及銷售讓利空間方面，而台灣的車用電子零件產業也在國際供應鏈中展現實力。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
TNCAP公布114年第四季四車型評等結果 HYUNDAI CUSTIN獲得四顆星 HYUNDAI TUCSON L獲得三顆星 TOYOTA YARIS CROSS獲得四顆星 LUXGEN n7獲得五顆星
TNCAP今（ 29）日正式公布TNCAP第七、 第八順位受評車型的評等結果，及車輛業者自費申請評等二車型的評等結果。車訊網 ・ 1 天前 ・ 1
小改款 208 入列！寶嘉聯合公佈 Stellantis 四品牌車展陣容！
2026 台北新車暨新能源車大展將於 2025 年 12 月 31 日於台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合集結旗下 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep® 與 PEUGEOT 四大品牌，以全場第二大展區規模盛大亮相，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容，勢必將成為本屆車展中最熱門的展區之一，也正式揭示寶嘉聯合 2026 年產品導入與市場佈局的序章。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Modellista東京改裝車展 Alphard概念車與Lexus RX震撼亮相
隨著2026東京改裝車展進入倒數階段，身為Toyota官方御用改裝品牌的Modellista，正式揭曉了其參展陣容的神秘面紗。延續近年來品牌轉型「高級生活風格」的策略，Modellista這次將重點放在兩款重量級作品上，一輛代表品牌未來願景的旗艦概念車，以及一輛導入全新設計語彙的量產原型車。這不僅是一場視覺饗宴，更象徵著Modellista試圖從單純的「外觀件改裝」進化為「感官情感體驗」的領導者。Modellista正式揭曉了東京改裝車展陣容的神秘面紗，Alphard概念車與Lexus RX震撼亮相。第一款焦點之作，是基於當家豪華豪華MPV車款Alphard打造的旗艦概念模型。雖然官方保留了部分技術細節，但從目前釋出的資訊來看，這部概念車徹底顛覆了過往對MPV的既定印象。其設計核心圍繞著「五感共鳴」，強調不僅要看得到前衛，更要能觸及車主的情感需求。誇張且流線的空力套件、結合了未來數位藝術的燈光科技，讓這台「陸上皇宮」呈現出一種如藝術品般的雕塑感，展現了Modellista詮釋頂級豪華的深厚底蘊。 另一款受矚目的作品則是針對熱銷休旅Lexus RX 開發的「GEOMETRICAL orgCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北車展夯什麼？／車市風向球 十大必看新車全曝光
「2026台北新車暨新能源車大展」（台北車展）12月31日（週三）正式開跑，從國產高CP值休旅、油電主流新勢力，到純電概念車與賽道等級性能車，全數到齊。今年車展不只看新車，更是看車市未來怎麼走。哪些車會成為明年街頭主流？哪些只是先讓你看見未來？十大必看新車，一次揭曉。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台北車展／全球限量「保時捷神車」！天價逾1500萬 1亮點車迷暴動
全球限量車款與高度客製化跑車齊聚一堂！「2026台北新車暨新能源車大展」盛大登場，Porsche授權經銷商汎德永業集團台北保時捷中心，以「個人化訂製極致車款」為主軸，領軍展出全球限量1,500輛、首度在台亮相的 911 Spirit 70，並集結GT3 RS、718 Spyder RS及多款電動車型，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／Lexus未來電動藍圖 LF-ZC概念車現身
在2026台北新車暨新能源車大展上，Lexus端出極具象徵意義的LF-ZC電動概念車，車名取自「Lexus Future Zero-emission Catalyst」，直白點出品牌邁向零污染未來的核心任務。這不只是一輛概念車，更像是Lexus對下一個世代電動化的方向宣言。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
寶嘉聯合於 2026 台北車展一口氣展出 4 品牌、9 新車，共 19 輛展車！
2026 台北車展寶嘉聯合集結旗下 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep® 與 PEUGEOT四大品牌，以全場第二大展區的規模盛大登場，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容。展區規模方面，寶嘉聯合共計展出 19 款車型，其中包含 9 輛全新車款，產品陣容橫跨都會通勤、家庭用車、高性能與越野等多元級距與使用情境。2GameSome ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2026 台北車展 Honda ZR:V / Prelude 率先亮相！26 年第二、三季度發表確認！
Honda Taiwan透過四輪、二輪及動力產品與船外機的事業布局，宣示打破傳統侷限，以擘畫未來思維驅動世代移動變革，歡迎民眾於2025/12/31~2026/1/4到台北世貿中心，親自見證Honda的移動哲學，全方位拓展生活可能性的喜悅。2GameSome ・ 3 小時前 ・ 發起對話
日媒：中國2025汽車銷量首度超越日本 躍居全球第一
（中央社台北30日電）日媒報導，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居第一，20多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。中國的汽車出口2023年已居首位，同時也使各國加強設置關稅壁壘以保護本土企業，加劇貿易摩擦。中央社 ・ 13 小時前 ・ 4
【新車試駕影片】這哪是SUV！它是V8跑車！擁有純正保時捷性能的跑旅就是它！2026 Porsche Cayenne GTS Coupé
從 911 跑車 DNA 出發，Cayenne GTS Coupe 將性能調校延伸到休旅跑旅級距。4.0 V8 雙渦輪動力、GTS 專屬底盤設定，再加上大量性能化選配，讓這台身形龐大的跑旅，依然保有純正保時捷的操控靈魂。本次試駕將實際體驗它在日常道路與熱血操駕之間，如何取得精準平衡。車水馬龍網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
獨家／改車容易賣車難！改裝車「難報驗」 二手車商恐拒收
獨家／改車容易賣車難！改裝車「難報驗」 二手車商恐拒收EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話