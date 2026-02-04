2026旅動東海岸全面進化 運動旅遊結合在地文化雙賽事啟動

2026東海岸運動觀光記者會活動合影

東海岸運動觀光系列活動周邊

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今(4)日舉辦2026旅動東海岸全國記者會，啟動長濱雙浪金剛馬拉松與秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽報名，以全面進化為核心，深度整合長濱、瑞穗、豐濱及花東縱谷等地方資源，不僅提升賽事獎金與裝備，更首度串聯部落文化、低碳旅遊與數位運動幣應用，邀請全臺運動愛好者重返東海岸，體驗獨有的運動度假魅力。

東管處指出，賽事亮點豐富，長濱雙浪金剛馬拉松將於賽前舉辦來長濱吃辦桌選手之夜，讓跑者品嚐太平洋冰箱的在地美食；秀姑巒溪泛舟鐵人賽則與花東縱谷管理處合作，推出縱谷23.5N風土餐席限定遊程，並結合瑞穗好挑Tea市集支持小農。

臺東觀光發展處表示，縣府長期推廣運動觀光，已連續11年蟬聯全臺第一，並鼓勵選手在參賽之餘，能利用一站式整合的住宿與交通資源留下來旅遊，感受東臺灣的美學生活。