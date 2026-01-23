2026旅遊趨勢洗牌 滑雪、賽車、慢旅成主流

迎接2026年，隨著全球旅遊市場回溫與消費者心態轉變，旅遊不再僅是景點打卡，更傾向於展現個人品味的「風格旅程」。根據旅遊業者可樂旅遊觀察，台灣旅客對於「主題式旅遊」的需求顯著增長，其中「熱血運動」、「療癒慢旅」與「深度探索」已成為2026年旅遊市場的三大關鍵趨勢。

趨勢一：運動觀賽與體驗正夯 滑雪行程需提前一年布局

針對愛好運動的族群，「親身體驗」與「觀賽朝聖」成為出國的主要動力。在冬季旅遊方面，滑雪熱潮持續增溫，不論是家庭親子或朋友團體，對於結合住宿、餐飲與教學的「全包式滑雪度假村」接受度極高。

業者指出，由於全球滑雪需求旺盛，熱門雪場往往一位難求。以日本北海道為例，針對2026至2027年的雪季，旅遊業者已需提前取得Club Med度假村資源並展開布局，甚至針對下一年度的行程祭出早鳥方案，顯示滑雪旅遊市場競爭激烈的現況。

除了親自上陣，觀賞國際頂級賽事也吸引大量粉絲跨海朝聖。預計於2026年3月中旬展開新賽季的「一級方程式賽車（F1）」，以及暑假期間的「日本職棒」賽事，皆是熱門的旅遊主題。旅客不僅追求入場觀賽，更期待能深入東京、大阪或北海道等地的巨蛋，感受現場應援文化。

Club Med日本滑雪度假村有專業教練帶領，即使是初學者也能安心上雪道。（圖／可樂旅遊提供）

趨勢二：追求身心平衡 「慢下來」成新奢華指標

在繁忙的生活步調下，「療癒型旅遊」成為另一大主流。這類行程強調適度的留白與節奏感，並非無所事事，而是透過高品質的住宿與自然景觀來放鬆身心。

市場上具備稀缺性的住宿選擇因此備受矚目，例如日本銀山溫泉的包棟住宿體驗，或是在克羅埃西亞國家公園內的五星級豪華露營這類結合自然生態、馬術表演或在地美食（如松露採集）的行程，成功吸引追求生活質感的旅客；此外，融合傳統與現代風格的越南峴港輕奢漫遊，也因高性價比而受到市場歡迎。

趨勢三：深度探索在地文化 交通工具變身旅遊亮點

第三大趨勢則聚焦於「深度漫遊」，現代旅人更渴望與目的地建立連結，透過特殊的交通工具或參與在地節慶，深入理解當地的歷史脈絡。

日本的特色鐵道旅行即為典型案例，如北海道最北端的「JR宗谷號」或九州的「36+3列車」，讓移動過程本身就成為文化體驗的一部分；在韓國，旅客則傾向參與咸安落火節、保寧泥漿節等季節性慶典。

對於尋求極致體驗的旅客，「極地探險」等一生必訪清單產品詢問度不減。例如前往祕魯參加太陽祭、探訪馬丘比丘，或是深入格陵蘭島住宿、近距離觀賞冰川並關注永續議題，都顯示出旅遊市場正朝向更多元、更深度的方向發展。