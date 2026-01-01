2026日出屏東龍坑6:35登場 元旦「強烈冷氣團」報到

迎接2026年新氣象，全台各地絕美日出接力登場。（圖／東森新聞）





迎接2026年新氣象，全台各地絕美日出接力登場。離島蘭嶼於清晨6點33分率先迎來曙光，台灣本島第一道日出則於6點35分在屏東龍坑生態園區與台東三仙台同步現身，花蓮七星潭隨後於6點36分接棒。屏東龍磐公園雖然稍晚於6點47分才見橘黃色太陽從海平面雲層中升起，但現場早已擠滿大批民眾，紛紛拿起手機記錄這感動的一刻。



追日民眾興奮表示：「超棒！第一次來就看到太陽，真的很漂亮」，儘管海邊風浪不小，仍不減遊客熱情。除了海岸線的日出，氣象署也記錄下台灣第一高峰玉山的壯麗景致，金黃光芒從雲海中透出，搭配元旦升旗典禮的畫面曝光，氣勢相當磅礡。

在欣賞美景之餘，天氣變化也不容忽視。元旦當天受「強烈大陸冷氣團」影響，北台灣呈現「越晚越冷」的趨勢，太平山甚至有望飄雪。中央氣象署預報員劉沛騰指出，此波冷氣團最冷的時間點預計落在明（2）晚至3日清晨，屆時台灣本島平地最低氣溫不排除跌破7度，中部以北需特別留意可能出現10度以下的低溫。



氣溫預計在週日白天略微回升至20度左右，但緊接著又有一波大陸冷氣團南下。氣象署預估，下一波冷空氣將持續影響三至四天，導致下週一至週四仍維持相對低溫的環境。2026年雖以絕美日出開啟新篇章，但面對冷氣團接力報到、氣溫變化劇烈，民眾務必做好保暖工作。

