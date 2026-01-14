2026日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

農曆年間親朋友好聚會多，加上冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。

（圖片來源：Klook ）

🍲【暖心必吃】人氣壽喜燒＆燒肉餐券85折起！線上買現折超划算

想念日本那鍋香氣撲鼻、熱氣蒸騰的壽喜燒嗎？現在不必飛出國，下班後也能輕鬆享受職人級的日式鍋物！從壽喜燒到火鍋、燒肉，各大人氣餐廳紛紛推出冬季限定套餐，都能在線上平台預訂，享專屬折扣。

廣告 廣告

像是宜蘭「綠舞觀光飯店－日光璽舞」以割烹手法呈現頂級牛肉壽喜燒，湯頭濃郁帶甜香，肉片滑嫩入味；新北「京賀家壽喜燒鍋物」主打和牛與新鮮蔬菜的完美比例，每一口都能嚐到原汁原味；想換點重口味，也可選「豪饌頂級麻辣火鍋」或「無老鍋冰淇淋豆腐鍋」，辣香與奶香交織，暖心又過癮；愛吃燒肉的饕客則可鎖定「原燒日式燒肉」經典套餐與「樂軒和牛專門店」的A5和牛饗宴，肉香油潤、入口即化，現在線上購買餐券85折起，無論是聚餐還是慶祝，都能用划算的餐券品味最道地的日本料理！

👉綠舞觀光飯店 - 日光璽舞 壽喜燒 / 割烹 - 宜蘭

原價2,376元 ，特價2,023元

點此購買klook餐券🔥熱賣中

👉京賀家壽喜燒鍋物 - 捷運府中站

原價868元 ，特價825元

點此購買klook餐券🔥熱賣中

👉【台北 | 麻辣鍋】小膳香成都麻辣火鍋

特價886元

點此購買trip.com餐券🔥熱賣中

👉【鍋物】天香回味鍋物

特價900元

點此購買trip.com餐券🔥熱賣中

👉樂軒和牛專門店｜令和元年雙人套餐+贈飲品兩杯

特價9,856元

點此購買klook餐券🔥熱賣中

👉原燒日式燒肉

原價 1,000 元，特價980元

點此購買klook餐券🔥熱賣中

🍶【下班小確幸】日式居酒屋餐券500元起！免排隊下班即開吃好舒壓

（圖片來源：Klook ）

如果上班族下班想吃平價又有質感的日料，那麼推薦你這幾家人氣居酒屋與小酒館，不只氣氛愜意，還能線上預訂、享專屬優惠。位於忠孝新生站的「Power Beef 日式烤牛肉飯小酒館」，主打厚切烤牛肉搭配特製醬汁與酒香氛圍，套餐原價600元，現省近百元；另一間「發肉燒肉餐酒」則以高質感日式燒肉聞名，結合清酒與精釀啤酒的搭配最受老饕喜愛。

👉Power Beef 日式烤牛肉飯小酒館- 捷運忠孝新生站

原價 600 元，特價530元

點此購買klook餐券🔥熱賣中

👉發肉燒肉餐酒 - 台北

原價 650 元，特價500元

點此購買klook餐券🔥熱賣中

＊附註警語：開車不喝酒，喝酒不開車

🍣【海鮮控天堂】壽司、精緻和食通通85折起！築地原味一券入手

（圖片來源：Klook 、trip.com）

走訪過日本的海鮮市場，最難忘那一碗碗海膽、鮭魚卵與鮮蝦的海鮮丼，如今這份感動在台灣也能用一張餐券，重溫築地與札幌市場的澎湃滋味。像是東區超人氣的「魚君さかなくん總本店」，以日本築地市場為靈感，將各式海膽、牡蠣、鮭魚卵堆疊成澎湃的海鮮丼，口感鮮甜飽滿，餐券特價850元即可享受；知名連鎖日料餐廳「藝奇新日本料理」經典套餐特價1,679元，從開胃小菜到飲品甜點，平價實惠！「台北君悅酒店 - 彩日本料理」每日直送的新鮮海產與頂級食材，必嚐的新鮮生魚片、季節烤魚與炙燒海鮮，鮮活呈現日本料理精髓！

加碼推薦🍢日本話題名店登台！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌信義開幕

除了超值餐券外，今年也有多間日本人氣餐飲品牌進駐台灣，從仙台職人牛舌到京都家常味，一次滿足所有日料控的味蕾！

● NAGOMI ：欣葉打造「日式會席吃到飽」新境界

欣葉集團最新品牌「NAGOMI 和食饗宴」以「演繹日本和食文化」為理念，重現正統會席料理的細膩節奏，從先付、造身、壽司到烤物、炊合，皆由職人現場製作，生魚片區有多位師傅現切，餐廳更引進日本「女將文化」，讓顧客感受細緻貼心的待客精神，飲品區同樣誠意滿滿，提供生啤、清酒與無酒精飲品，彷彿置身東京高級料亭，若你喜歡「能吃到飽、又講究手藝」的日式饗宴，NAGOMI 絕對是今冬必訪名單。

● 牛舌の檸檬：東京人氣厚切牛舌名店插旗信義區

來自東京、有樂町與大阪都排隊的「牛舌の檸檬」正式來台！主打以炭火現烤的極厚切牛舌聞名，嚴選舌根部位，外焦內嫩、鎖住肉汁，再擠上新鮮檸檬汁提味，全店採日式簡約風格，主打五款套餐，價格落在900至1,300元之間，酸香與炭香交織的層次感讓人一試上癮，無論是牛舌控還是初次嘗鮮的饕客，都能感受日本東京燒肉的靈魂滋味。

● 東山炭燒牛舌：仙台職人三日熟成技法、炭香滿溢

來自日本仙台的「東山炭燒牛舌」登陸台北 Dream Plaza，原店在日本美食網站 Tabelog 上擁有3.7高分評價，是當地人氣名店，主打「三日熟成牛舌」技法，將牛舌以特製鹽醬調味後靜置熟成，再以炭火慢烤鎖汁，厚實Q彈的口感加上獨特炭香，搭配多樣創意料理如牛舌壽司、牛舌丼飯，展現仙台獨有風味，店內以木質調設計營造靜謐氛圍，是信義區最新「燒肉系高質感日餐」據點。

● 菜な nana：京都家常味在台復刻味

在日本擁有超過120間店的「菜な nana」，由BYO 餐飲集團帶進台北大葉高島屋，首店占地百坪、設有包廂與沙發座，主打「京風現代料理（京モダン）」，以細膩高湯、西京味噌與當令蔬食重現京都家庭風味，人氣料理「OBANZAI」包含自製手工豆腐、湯葉胡麻沙拉、柴魚番茄高湯漬，每一道都展現京都人講究的「一汁三菜」精神。搭配懷石籠盛小菜與炙燒料理，讓天母也能感受日本的款待與溫度。

● かつ丼屋 勝急：厚切豬排日本三重名店登台

日本三重縣名店「かつQ」升級品牌「かつ丼屋 勝急」插旗統一 Dream Plaza，主打「3D劇場丼飯」，厚切豬排高出碗口、香氣撲鼻，餐點提供4款精品豬排丼與3款雙拼定食，首推「厚切里肌豬排丼」與稀有部位「棒腰內豬排丼」，肉質軟嫩油脂分布均勻，台灣限定「海之味盛合豬排丼」更以明太子捲豬排搭配鮭魚卵與草蝦，視覺、味覺雙重滿足，現場開放式廚房讓顧客能近距離欣賞炸豬排金黃出鍋的瞬間，堪稱今年最療癒的炸物體驗。

延伸閱讀》島語、饗A JOY、旭集 全台熱門Buffet訂位攻略＋餐券優惠總整理｜吃到飽最高享52折

延伸閱讀》全台20家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心通通有！折扣最高破2千 年底聚餐吃起來

延伸閱讀》2026台北高檔牛排餐券優惠總整理：君品、君悅五星飯店Buffet最低664元起 人氣王品、西堤餐券即買即用

延伸閱讀》秋蟹吃到飽懶人包｜饗食天堂、島語、敘日Buffet餐券最低78折優惠！全台必吃螃蟹餐廳 龜吼、梧棲、將軍漁港品蟹攻略

延伸閱讀》2026燒肉推薦＋餐券優惠｜人氣名店訂位攻略：GD、Super Junior韓星都愛吃這幾家！和牛、平價燒肉吃到飽最低$647

延伸閱讀》火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽推薦：海底撈「這樣做」菜品88折、青花驕一招教你「免費吃和牛」！涮乃葉、鼎王、石二鍋...超值餐券