2026日星來台資訊售票日期懶人包！宮野真守、藥師寺寬邦、WONK、tuki.、ONE OK ROCK、中島美嘉⋯不斷更新

本週上映新片介紹： 👉《陽光女子合唱團》 翻拍韓國電影美麗的聲音，比悲傷更悲傷的故事編導林孝謙導演及編劇呂安弦再創催淚經典！ 因殺夫而入獄的女子在監獄生了女兒，為了讓女兒記得她的愛，懇求獄方舉辦一場合唱表演！ 👉《冠軍之路》 回顧12強棒球賽台灣英雄的精彩影像與心境，見證從不被看好到奪得世界冠軍的奇蹟之路！ 重現台灣棒球史上最振奮人心的一刻，一段關於台灣球員奮戰不懈與全民熱血的感人紀實！ 👉《家弒服務》 全球暢銷小說改編，愛愛愛上你席妮史威尼與媽媽咪呀亞曼達塞佛瑞挑戰大銀幕全裸演出！ 更生人女子受雇有錢人家中，以為會是人生的嶄新開始，卻發現男女主人不可告人的危險秘密！ 👉《叫我驅魔男神》 台印合拍跨年奇幻大片，林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦，張懷秋主演，高捷特別演出！ 驅魔家族的繼承人，原本只想過著平凡生活。卻在意外覺醒後，扛起守護世界的重擔！ 👉《顫懼》 長腿&史蒂芬金之猴子奧茲古柏金斯最新駭人懼作，與艾美影后塔緹安娜瑪斯蘭尼再造全新驚悚夢魘！ 女子與男友來到森林木屋度假，一盒詭異的蛋糕讓她的世界開始扭曲，血腥幻覺接連襲來，混亂加劇！ 👉《冰雪壞皇后》 玩具總動員金獎團隊打造，安徒生經典童話躍上大銀幕，跨年親子動畫首選。 葛妲為了尋找被冰雪壞皇后擄走的好友凱伊，勇敢踏上未知的旅程前往北國！ 👉《格陵蘭雪女》 柏林影展電影大觀觀眾票選獎，揉合劇情片及喜劇，描述一場改變人生的終極旅程！ 北極女探險家被解僱，回家後情緒逐漸失控，兄弟決定和她踏上不可思議的極地之旅！ 👉《#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE》 BTS 成員 JIN 金碩珍個人紀錄電影。大銀幕獨家呈現舞台演出與幕後點滴。 讓ARMY們能以最高規格視聽體驗，近距離感受 JIN 的個人魅力與努力過程！

