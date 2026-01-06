2026日星來台資訊售票日期懶人包！LiSA、立花裕大、宮野真守、藥師寺寬邦、WONK⋯不斷更新

韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」陳宣如

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8