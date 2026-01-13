2026日星來台資訊售票日期懶人包！LiSA、立花裕大、宮野真守、Novelbright、ONE OK ROCK⋯不斷更新

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導國民男神許光漢，昨天現身台北大巨蛋-金唱片頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓，一上台就用韓英中三種語言致詞，讓全場驚艷，頒獎前更與韓團LESSERAFIM成員一起挑戰"撒嬌舞"，模樣超萌。主持人 成始璟：「請掌聲歡迎。」一出場全場三萬多人興奮尖叫，國民男神許光漢現身金唱片擔任頒獎嘉賓。許光漢撒嬌舞。（圖／HLL / 超級圓頂）演員 許光漢：「大家好我是演員許光漢，很高興見到大家，誠摯地歡迎各位來到台北，台北的美食非常多，時間允許的話，期待大家有機會去品嚐，非常榮幸能參加典禮，希望大家今天玩的愉快。」開場就用一連串流利韓文打招呼，還不忘向韓國朋友推薦台灣美食，但其實在頒獎前許光漢已經先被鏡頭突襲。咬手指，害羞扭肩膀，許光漢跟LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採挑戰"撒嬌舞"，畫面超萌，又帥又萌的模樣讓全場粉絲嗨喊再一次，不過就當典禮歡樂進行同時，台下卻出現亂象。男子違規帶長鏡頭大砲，被保全架離。（圖／粉絲提供）保全人員：「還要藏是不是，還要藏是不是，你要不要走，先出去啦，不要在這邊擋到人家好不好。」黑衣保全與灰色帽T的男子爆發衝突，因為男子疑似違規使用"大砲"拍攝，還不願交出記憶卡，當場被保全人員架出現場，另一頭也有中國籍女子，帶大砲進場。工作人員：「妳現在趕快出去，妳不要影響，後面粉絲的權利好不好，妳剛剛本來就有使用大砲，旁邊的人都有跟我們講了。」工作人員好言相勸，但這名中國女子卻還想裝傻，保全人員把她藏在衣服裡的大砲搜出，女子這才心不甘情不願的離開，但亂象還不只這樣。要價8980元的特區座位，驚見兩名女子擠在同一個座位上，疑似拿便宜區域的門票混入，讓目擊民眾直呼太離譜，儘管最後被要求離場，但已經嚴重影響其他觀眾感受，呼籲粉絲入場務必要遵守規定，別因為自己的自私行為，成為典禮的害群之馬。原文出處：許光漢金唱片頒獎「三語言」切換 合體LE SSERAFIM跳「撒嬌舞」畫面超萌 更多民視新聞報導才被傳等時機復出！愷樂突點名1劇：好瘋喔…全網秒懂徐若瑄洗澡突曝1驚險意外！大喊：估計肋骨會斷網徵「阿信帥照」釣出本尊 他曬1圖親開「地獄列車」！

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言