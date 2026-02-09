2026日星來台資訊售票日期懶人包！LiSA、ONE OK ROCK、相川七瀬、Novelbright⋯不斷更新
2026日星來台開唱相關資訊與售票日期一次看！《鬼滅》歌姬LiSA宣布將於6月登上台北小巨蛋連唱兩天！日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu巡演6月將登上台北小巨蛋舞台。yanaginagi全新巡演將登台；日本搖滾樂團Novelbright、amazarashi、Billyrrom、搖滾雙人組合 BACK-ON，此外還有藥師寺寬邦、WONK、上原廣美與音速奇景、ONE OK ROCK、中島美嘉、相川七瀬、水樹奈奈、Centimillimental、日本人氣清新女聲Yuika、ZUTOMAYO、樋口愛、通心粉鉛筆、AiNA THE END、高瀨統也等⋯都將登台！身為粉絲的你當然不能錯過，以下蒐集整理了2026年日本歌手、日本團體、日本樂團重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
相川七瀬 30th Anniversary Billboard Live Tour 2026〈MOON DANCE〉in Taipei
●演出日期：2026/02/26（四）17:30、20:30
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2026/01/02（五）12:00
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
Novelbright ASIA TOUR 2025–2026〈Winding Road〉in Kaohsiung
● 演出日期：2026/03/07（六）19:00
● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
● 售票時間：2026/01/16（五）12:00 KKTIX
● 演出票價：NT$3,900／$3,600／$2,800／$2,000／$1,800／$1,400
圓－Circle of Harmony 藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演
●演出日期：2026/03/13（五）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/23（二）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$2,980 / $2,680 / $2,280 / $1,680 / $1,280
BACK-ON 2026「ANIMANIA IN TAIPEI 2026」
● 演出時間：2026/03/14（六）18:00
● 演出地點：Corner House 角落文創展演空間
● 售票時間：2026/01/23（五）12:00 Ticket Plus遠大售票
● 演出票價：NT$3,200／$2,000／$1,200
HIGUCHIAI 樋口愛 band tour 2025–2026 in Taipei
● 演出時間：2026/03/21（六）19:30
● 演出地點：台北國際會議中心 TICC
● 售票時間：2026/01/29（四）12:00 寬宏售票
● 演出票價：NT$3,990／$3,680／$3,280／$2,880／$1,880
WONK Live at Billboard Live TAIPEI 2026
●演出日期：2026/03/21（六）午場17:00、晚場20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/12/15（一）18:00 Billboard Live TAIPEI
●演出票價：標準席 NT$2,000 / 悠閒席 NT$1,800 / 尊榮席 NT$2,400 / 豪華席 NT$2,600 / 包廂席（3 人）NT$9,000
上原廣美與音速奇景 Hiromi’s Sonicwonder：Formosa Journey 2026
●演出日期：2026/03/24（二）20:00
●演出地點：ZEPP NEW TAIPEI
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$2,400／NT$2,200／NT$2,000／NT$1,200（身障愛心票）
tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
【登記抽選】
－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00
－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布
－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00
【一般販售】
－售票：2025/12/10（三）12:00
●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）
●售票網站：遠大售票
高瀨統也 TAKASE TOYA LIVE IN TAIPEI 2026
● 演出時間：2026/04/05（日）17:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－2026/02/08（日）12:00 FC 優先購
－2026/02/11（三）20:00 FC 二階段
－2026/02/14（六）12:00 一般售票 KKTIX
● 演出票價：NT$5,980／$2,980／$1,980／$1,680／$900
NANA MIZUKI 水樹奈奈 LIVE VISION 2025–2026 in Taipei
●演出日期：
2026/04/11（六）19:00
2026/04/12（日）17:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/17 （六）登記抽選
●售票網站：遠大售票
通心粉鉛筆 MACAROCK GIG in TAIPEI
● 演出時間：2026/04/12（日）18:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：2026/02/01（日）11:00 遠大售票
● 演出票價：NT$2,800／$2,600／$2,200／$2,000
yanaginagi live tour 2026〈Green Light〉in Taipei
● 演出日期：2026/04/18（六）18:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－2026/02/02（一）13:00〜2026/02/04（三）13:00 登記抽選（遠大）
－2026/02/24（二）12:00 一般販售（遠大）
● 演出票價：1F座席 NT$ 2,800 / 2F座席 NT$2,800 / 身障席 NT$ 1,400
Billyrrom Asia Tour 2026〈Jupiter＝〉in Taipei
● 演出日期：2026/04/18（六）19:00
● 演出地點：Legacy Taipei
● 售票時間：2025/11/07（五）18:00 拓元售票
● 演出票價：NT$2,600／$1,800／$2,200／$900（身障席）
amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
● 演出日期：2026/04/24（五）19:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－2026/01/22（四）18:00 會員先行
－2026/01/25（日）18:00 拓元售票 正式開賣
● 演出票價：NT$2,980／$3,190／$1,980／$1,000（身障席）
ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI
●演出日期：
2026/04/25（六）19:00
2026/04/26（日）19:00 #加場
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票平台：KKTIX 正式開賣
●演出票價：NT$6,280 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,880 / 2,480 / 1,880 / 身障席 NT$2,840 (B1) / 2,240 (L2)
AiNA THE END LIVE 2026《PICNIC》in Taipei
● 演出時間：
2026/05/11（一）19:30
2026/05/12（二）19:30
● 演出地點：Legacy Taipei
● 售票平台：寬宏售票
● 演出票價：NT$2,600
中島美嘉 MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/05/16（六）18:00
2026/05/17（日）16:00
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：2026/02/06（五）11:00 年代售票
●演出票價：NT$5800 / $5600 / $5200 / $4800 / $4300 / $3800
ZUTOMAYO INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」TAIPEI
● 演出時間：
2026/05/16（六）18:00
2026/05/17（日）17:00
● 演出地點：新北市工商展覽中心
● 售票時間：
－2026/01/22（四）12:00 會員抽選登記
－2026/01/29（四）15:00 抽選結果
－2026/01/30（五）15:00 會員售票
－2026/02/01（日）15:00 一般售票（拓元）
● 演出票價：VVIP NT $4,800 、VIP NT $3,800、Standing A NT $2,800、身障席 NT $ 2,400
Yuika 2nd Asia Tour in Taipei
● 演出時間：
2026/05/30（六）18:00
2026/05/31（日）15:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－登記抽選：2026/01/19（一）13:00～01/21（三）13:00 遠大售票
－一般販售：2026/02/11（三）12:00 遠大售票
－VIP PASS抽選：2026/02/23（一）13:00～02/24（二）13:00
● 演出票價：1F站席 NT$2,800／2F座席A區 $3,200／2F座席B區 $3,000／2F站席 $2,800／身障席 $1,400
● VIP PASS：NT$800
King Gnu CEN+RAL Tour
●演出日期：
2026/06/06（六）
2026/06/07（日）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
LiSA LiVE is Smile Always～15～ in Taipei
●演出日期：
2026/06/19（五）19:00
2026/06/20（六）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
登記時間：2026/02/05（四）12:00 ~ 2026/02/08（日）19:00
結果公布：2026/02/10（二）12:00 起陸續發送Email、簡訊通知
繳費期限：2026/02/11（三）12:00 止 遠大售票
●演出票價：NT$5,280 / $4,880 / $4,280 / $3,880 / $2,880 / $800
Centimillimental WORLD TOUR 2025–2026《Cafuné》
●演出日期：2026/06/28（日）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●演出票價：NT$2,000（1F站席）/ $2,000（2F站席）/ $2,200（2F座席）/ $1,000（1F身障席）
●售票網站：KKTIX
