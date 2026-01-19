2026日星來台資訊售票日期懶人包！Novelbright、宮野真守、LiSA、ONE OK ROCK、BACK-ON⋯不斷更新
2026日星來台開唱相關資訊與售票日期一次看！《鬼滅》歌姬LiSA宣布將於6月登上台北小巨蛋連唱兩天！日本超人氣創作新人tuki.首度登台就唱上小巨蛋；King Gnu巡演6月將登上台北小巨蛋舞台。yanaginagi全新巡演將登台；日本搖滾樂團Novelbright、amazarashi、Billyrrom、搖滾雙人組合 BACK-ON，此外還有宮野真守、藥師寺寬邦、WONK、上原廣美與音速奇景、ONE OK ROCK、中島美嘉、相川七瀬、水樹奈奈、Centimillimental、日本人氣清新女聲Yuika等⋯都將登台！身為粉絲的你當然不能錯過，以下蒐集整理了2026年日本歌手、日本團體、日本樂團重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆掌握最新資訊！
宮野真守 MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025–2026 ～VACATIONING!～ in Taipei
●演出日期：
2026/02/07（六）19:00
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：遠大售票
抽選登記：2025/12/25（四）12:00－12/27（六）12:00
一般販售：2026/01/10（六）12:00
●演出票價：NT$3,300 / $2,900
相川七瀬 30th Anniversary Billboard Live Tour 2026〈MOON DANCE〉in Taipei
●演出日期：2026/02/26（四）17:30、20:30
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2026/01/02（五）12:00
●售票網站：Billboard Live TAIPEI
Novelbright ASIA TOUR 2025–2026〈Winding Road〉in Kaohsiung
● 演出日期：2026/03/07（六）19:00
● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
● 售票時間：2026/01/16（五）12:00 KKTIX
● 演出票價：NT$3,900／$3,600／$2,800／$2,000／$1,800／$1,400
圓－Circle of Harmony 藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10 週年世界巡演
●演出日期：2026/03/13（五）19:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/23（二）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$2,980 / $2,680 / $2,280 / $1,680 / $1,280
BACK-ON 2026「ANIMANIA IN TAIPEI 2026」
● 演出時間：2026/03/14（六）18:00
● 演出地點：Corner House 角落文創展演空間
● 售票時間：2026/01/23（五）12:00 Ticket Plus遠大售票
● 演出票價：NT$3,200／$2,000／$1,200
WONK Live at Billboard Live TAIPEI 2026
●演出日期：2026/03/21（六）午場17:00、晚場20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/12/15（一）18:00 Billboard Live TAIPEI
●演出票價：標準席 NT$2,000 / 悠閒席 NT$1,800 / 尊榮席 NT$2,400 / 豪華席 NT$2,600 / 包廂席（3 人）NT$9,000
上原廣美與音速奇景 Hiromi’s Sonicwonder：Formosa Journey 2026
●演出日期：2026/03/24（二）20:00
●演出地點：ZEPP NEW TAIPEI
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$2,400／NT$2,200／NT$2,000／NT$1,200（身障愛心票）
tuki. ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
●演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
【登記抽選】
－登記：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00
－結果：2025/11/28（五）12:00後陸續公布
－繳費期限：2025/11/28（五）～11/29（六）13:00
【一般販售】
－售票：2025/12/10（三）12:00
●演出票價：NT$5280／$4280／$3280／$2280／$800／$400（身障席）
●售票網站：遠大售票
NANA MIZUKI 水樹奈奈 LIVE VISION 2025–2026 in Taipei
●演出日期：
2026/04/11（六）19:00
2026/04/12（日）17:30
●演出地點：台北國際會議中心
●售票時間：2026/01/17 （六）登記抽選
●售票網站：遠大售票
yanaginagi live tour 2026〈Green Light〉in Taipei
● 演出日期：2026/04/18（六）（時間未公布）
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：待公布
● 售票網站：待公布
Billyrrom Asia Tour 2026〈Jupiter＝〉in Taipei
● 演出日期：2026/04/18（六）19:00
● 演出地點：Legacy Taipei
● 售票時間：2025/11/07（五）18:00 拓元售票
● 演出票價：NT$2,600／$1,800／$2,200／$900（身障席）
amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI
● 演出日期：2026/04/24（五）19:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－2026/01/22（四）18:00 會員先行
－2026/01/25（日）18:00 拓元售票 正式開賣
● 演出票價：NT$2,980／$3,190／$1,980／$1,000（身障席）
ONE OK ROCK《DETOX》ASIA TOUR 2026 - TAIPEI
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：
－2026/01/30（五）12:00 國泰世華CUBE信用卡優先購
－2026/01/31（六）12:00 KKTIX 正式開賣
●演出票價：NT$6,280 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,880 / 2,480 / 1,880 / 身障席 NT$2,840 (B1) / 2,240 (L2)
中島美嘉演唱會
●演出日期：
2026/05/16（六）
2026/05/17（日）
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
Yuika 2nd Asia Tour in Taipei
● 演出時間：
2026/05/30（六）18:00
2026/05/31（日）15:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：
－登記抽選：2026/01/19（一）13:00～01/21（三）13:00 遠大售票
－一般販售：2026/02/11（三）12:00 遠大售票
－VIP PASS抽選：2026/02/23（一）13:00～02/24（二）13:00
● 演出票價：1F站席 NT$2,800／2F座席A區 $3,200／2F座席B區 $3,000／2F站席 $2,800／身障席 $1,400
● VIP PASS：NT$800
King Gnu CEN+RAL Tour
●演出日期：
2026/06/06（六）
2026/06/07（日）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
LiSA LiVE is Smile Always～15～ in Taipei
●演出日期：2026/06/19（五）
●演出日期：2026/06/20（六）
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
Centimillimental WORLD TOUR 2025–2026《Cafuné》
●演出日期：2026/06/28（日）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●演出票價：NT$2,000（1F站席）/ $2,000（2F站席）/ $2,200（2F座席）/ $1,000（1F身障席）
●售票網站：KKTIX
