2026日月潭櫻花季盛大登場 粉色風暴席捲水沙連 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】全台期待已久的年度盛事「2026日月潭櫻花季」正式揭開序幕！日月潭兩大賞櫻勝地「九族文化村」、「國立暨南國際大學」及協同在地產業，以超過五千株櫻花的粉紅花海為背景，搭配周邊限定遊程、店家優惠及搭好行抽好禮，邀請國內外遊客一同感受日月潭地區的浪漫春色。

2026日月潭櫻花季盛大登場 粉色風暴席捲水沙連 - https://www.watchmedia01.com

九族文化村：40周年慶與「九萬兩」萌寵登場–作為日本櫻花協會認證的海外賞櫻名所，九族文化村今年的「2026九族櫻花祭」意義非凡，適逢開園40周年，慶典規模全面升級。活動自 1月31日至3月8日 盛大展開，園區內栽種超過6,000棵櫻花，包含九族百重櫻、富士櫻、吉野櫻，以及全臺唯一的「白色戀人」臺灣雪櫻。各類櫻花將接力綻放至3月，讓遊客無需出國即可飽覽如夢似幻的櫻花海 。

廣告 廣告

2026日月潭櫻花季盛大登場 粉色風暴席捲水沙連 - https://www.watchmedia01.com

今年園區來了隻吉祥物—巨大招財貓「九萬兩」，寓意「九九好運」與「圓滿」，並設置「矽膠肉墊」看板供民眾觸摸互動。除了日間賞櫻，2月14日至3月8日登場的「台灣第一夜櫻」更是重頭戲，園區延長營業至19:30，遊客可提著限量發放的免費燈籠漫步櫻花林。此外，系列表演如「太鼓迎春」、「YOSAKOI 舞蹈快閃」及震撼的「夜舞祭」火舞秀，將原民熱情與櫻花美學完美融合 。

2026日月潭櫻花季盛大登場 粉色風暴席捲水沙連 - https://www.watchmedia01.com

暨南大學：綠色草原上的櫻花茶席饗宴–鄰近的國立暨南國際大學，則於 1月15日至2月22日 舉辦「2026暨大櫻花季」。在佔地廣闊的校園草原上，上千株八重櫻、山櫻花與垂櫻錯落有致。今年活動主打「低碳、文藝、在地」，規畫了結合「櫻花、茶道、音樂、咖啡」的系列活動。遊客可在繁花盛開的櫻花樹下，參與精緻的「櫻花茶席」，品茗在地茶香。此外，週末期間更有「小農市集」與「親子放風遊程」，結合埔里在地吉祥物「噗哩」，提供遊客最舒壓的森林系賞櫻體驗。

賞櫻秘境：走讀日月潭粉色秘境–除了兩大賞櫻勝地，日月潭周邊亦有許多不可錯過的賞櫻景點。日管處特別推薦多處賞櫻路徑，如漫步於伊達邵親水步道、慈恩塔步道，感受湖光山色與櫻花共舞；或前往金龍山步道及石佛公園捕捉絕美花影。魚池鄉的香茶巷、有水巷以及信義鄉光復巷，更是內行人才知道的粉色隧道，適合慢行感受落櫻繽紛。

精選推薦遊程：水陸聯動、永續賞櫻新體驗–除了兩大賞櫻勝地，在地業者也推出深度遊程。「Onelife。魚人」於1月15日至3月7日推出「SUP酷啦！」與「親清日月潭」系列活動，遊客可划行立槳前往月牙灣秘境賞櫻，或參加1月19日、3月2日的淨潭領騎活動，體驗無痕旅遊並享用在地餐點。「和菓森林」則於2月至3月舉辦「半日調茶大師小旅行」，帶領民眾走讀茶園並親手調配櫻花風味茶包，在窗外櫻花映襯下享受悠閒午茶（報名請洽各主辦單位官方LINE或官網）。

搭好行抽好禮，低碳賞櫻更環保–日管處表示，為響應永續觀光，今年櫻花季特別推出「搭好行抽好禮」活動。自即日起至 3月8日止，民眾只要搭乘台灣好行日月潭線、車埕線等指定路線，並於合作店家消費滿額，即有機會抽中投影機、吸塵器及住宿券等大獎。

邀請大家一起來日月潭，搭乘纜車俯瞰粉紅山頭，或是漫步於校園及步道中享受悠閒午後，在2026日月潭櫻花季留下最美的回憶。（圖／記者石振賢翻攝）