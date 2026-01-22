「2026日月潭櫻花季」登場，日月潭國家風景區管理處邀民眾至九族文化村、暨南國際大學、金龍山步道、石佛公園等地賞櫻花，感受粉色風暴的浪漫春色，若搭乘台灣好行日月潭線、車埕線等指定路線來賞花，並於合作店家消費滿額，還能參加「搭好行抽好禮」活動，有機會抽中吸塵器、住宿券等獎品。

日管處表示，九族文化村是日本櫻花協會認證的海外賞櫻名所，園區栽種6000多顆櫻花樹，包含八重櫻、富士櫻、吉野櫻，及獨有品種台灣雪櫻「白色戀人」，目前枝垂櫻零星綻放，預計下周盛開，接續八重櫻等各品種櫻花接力綻放至3月。暨大協同在地產業推出限定遊程。

廣告 廣告

九族文化村指出，九族櫻花祭31日開幕，適逢開園40周年，推出「太鼓迎春」、「YOSAKOI 舞蹈快閃」、「夜舞祭」火舞秀等精彩表演，還有巨大招財貓「九萬兩」與民眾互動，除了日間賞櫻，「台灣第一夜櫻」2月14日至3月8日登場，園區延長營業至晚間7時半，遊客可提著限量發放的免費燈籠漫步櫻花林。

暨大表示，校園栽種3000多棵櫻花，「2026暨大櫻花季」結合櫻花、茶道、音樂、咖啡，邀遊客來參加精緻的「櫻花茶席」，品嘗在地茶香，周末更有「小農市集」與「親子放風遊程」，提供遊客最舒壓的森林系賞櫻體驗。例如，即日起至3月有深度遊程「SUP醋啦」、「親清日月潭」，遊客可划行立槳前往月牙灣賞櫻祕境，或參加淨潭領騎活動。