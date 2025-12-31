2026日月潭跨年晚會《潭然心動》浪漫登場 跨潭雙點煙火360秒綻放 逾1.2萬人迎接新年

▲2026日月潭跨年晚會《潭然心動》浪漫登場，在多組在地藝文團體、知名音樂表演陪伴下，吸引超過1萬2千名遊客齊聚日月潭畔，在湖光山色與溫馨氛圍中，共同迎接2026年到來。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間，盛大舉辦「2026日月潭跨年晚會《潭然心動》」，活動分別於水社碼頭與伊達邵碼頭廣場同步展開。在多組在地藝文團體、知名音樂表演陪伴下，吸引超過1萬2千名遊客齊聚日月潭畔，在湖光山色與溫馨氛圍中，共同迎接2026年到來。

▲團體輪番演出，展現地方藝文能量與文化特色。（記者張玉泰攝）

日月潭為國際知名觀光景點，四季皆擁有豐富多元的旅遊資源，而每年歲末跨年活動更是旅客期待的重要亮點。今年跨年晚會以《潭然心動》為主題，結合音樂、文化與自然景觀，邀請民眾在星空與潭水相映之下，體驗別具風格的跨年夜。

▲多組表演團體接力登台演出。（記者張玉泰攝）

晚會節目內容豐富多元，水社碼頭舞台由曼暉舞蹈團率先登場，以充滿力與美的舞蹈演出揭開序幕，接續由歌手呂○○、喜裂克文化藝術團等團體輪番演出，展現地方藝文能量與文化特色；伊達邵碼頭同樣精彩，邀請張家綸小提琴老師、音樂盒室內樂集、「也就醬子」樂團等多組表演團體接力登台，帶來動人旋律，讓遊客沉浸在音樂饗宴中。

▲璀璨煙火於水社碼頭及伊達邵碼頭同步施放，展開長達360秒的跨年煙火秀。（記者張玉泰攝）

為增添活動亮點，雙舞台更特別安排特技火舞演出，火焰在夜空中舞動，搭配音樂節奏，成功炒熱現場氣氛。晚會壓軸演出方面，水社碼頭由好蘇吳樂團帶來熱力四射的演出，伊達邵碼頭則由原民歌手全世煌獻唱多首經典歌曲，深情嗓音感動現場觀眾，讓跨年夜充滿溫度與感動。

除了舞台表演，主辦單位也規劃趣味十足的摸彩活動，凡於當日於日月潭周邊消費滿新臺幣300元，即可獲得摸彩券一張，最大獎為iPhone手機，吸引不少遊客踴躍參與，為現場增添驚喜與歡樂。

隨著午夜時刻到來，在現場倒數聲中，璀璨煙火於水社碼頭及伊達邵碼頭同步施放，展開長達360秒的跨年煙火秀。煙火倒映在靜謐潭面上，點亮整片湖域，成為全台唯一「跨潭雙點同步施放」的跨年煙火盛宴。最後以氣勢磅礡的「黃金雨」煙火包圍全場，山光水色在煙火映襯下化作最浪漫的新年夜景，現場驚呼聲與掌聲不斷，將晚會氣氛推向最高潮。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處表示，日月潭未來將持續推動「永續旅遊」與「智慧觀光」，在兼顧環境保育與旅遊品質的前提下，打造更友善、安全且便利的旅遊環境，提供遊客多元且深度的旅遊體驗。

日月潭擁有國際評選為全球十大最美自行車道，遊客可騎乘自行車環湖慢遊；也可搭乘纜車飽覽群山層巒美景，或搭船遊湖欣賞湖光山色。景區一年四季皆規劃不同主題活動，春季賞櫻、夏季賞螢、秋季音樂花火、冬季欣賞落羽松美景，讓旅客在不同季節、以不同角度探索日月潭之美。

管理處也誠摯邀請國內外旅客持續關注日月潭各項活動訊息，在新的一年走進日月潭，感受湖光山色交織的自然魅力與節慶氛圍，共同體驗屬於日月潭的感動時刻。