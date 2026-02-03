2026日本保健食品推薦：WSP精選5款打造每日自我保養習慣
維持健康，從建立每日好習慣開始。WSP精選2026年最受矚目的5款日本內服保健品，專為現代生活型態設計，讓健康照護更容易融入日常。
2026健康趨勢
2026年持續受到關注的健康趨勢之一，就是「長壽 & 健康壽命（Longevity & Healthspan）」。現代人追求的不再只是活得更久，而是能在維持良好健康狀態的同時，享受充實且有品質的生活，因此，重新檢視生活型態、培養均衡飲食，以及選擇能每天持續保養身體的內服保健食品，逐漸成為許多人重視的健康投資。
為打造長期穩定的健康體質，JAPANKURU團隊為大家介紹近年備受矚目的日本品牌「WSP」的保健食品，帶各位從日常開始實踐更全面的健康照護。
WSP是什麼樣的品牌？為何如此受到日本重視健康族群的關注👀
提到日本的保健食品，相信大家腦中早已浮現出幾樣熟到不用列清單、幾乎閉著眼睛就能直接挑進購物籃的商品。不過近年來，在重視健康管理、特別關注「內在保養」的族群之間，有一個品牌正逐漸受到矚目，那就是「WSP」。
日本本土品牌WSP，最初以「珍珠專家」的身分出發，憑藉對原料選擇與自然價值的深刻理解，逐步拓展至美容與健康保健食品的研發領域，造就了相當獨特的品牌背景。
WSP保健食品的一大特色，在於經過長期研究、並以獨家配方的珍珠粉作為核心成分。之所以選擇珍珠粉，是因為它長久以來被認為有助於維持肌膚的滋潤與健康狀態；同時也承載著品牌希望重新賦予價值的理念——將原本不適合用於珠寶製作的珍珠，加以再利用，延伸至保健食品、各式產品，甚至藝術創作之中。
從這樣的理念與實際行動，也能看出WSP對品質的堅持，以及珍惜資源、不浪費自然資源的品牌態度。
從日常開始的健康管理：WSP保健食品5選
2026年，也要繼續把養成健康當作生活的一部分！接下來，將為大家介紹5款既容易融入各種生活型態、又適合長期健康照護的WSP保健食品，讓健康態度從日常中穩定累積。
▎Rich VC Plus：維他命C配方持續作用一整天
在初步選擇保健食品時，大多會先從維他命C開始嘗試。不過，一般的維他命C容易隨著代謝排出體外，實際吸收率有限，這也是令大家煩惱的課題之一。
WSP全新推出的Rich VC Plus（リッチ VC プラス），正是為了讓維他命C能在體內停留更長時間、更有效吸收而研發。產品採用脂質體技術，將維他命C包覆於奈米級微粒之中，形成如同雙層脂質膠囊的保護結構，可防止在吸收前被分解，並降低過早排出體外的情況，讓維他命C得以確實地被吸收。
此外，產品的緩釋型設計，使維他命C隨得以緩慢釋放，單包攝取即可在體內維持約10～12小時。
每包約含1,000mg、共10種維他命C，貼心對應不同體質需求。同時還添加珍珠粉、玻尿酸、維他命D、橙皮苷，以及Shield乳酸菌®等多種成分。
另一大特點則是溫和不刺激的口感。結合檸檬、芒果與蜜桃的水果風味，貼心照顧到「想補充維他命C，卻不喜歡酸味」的族群，幾乎一次解決了補充維他命C時常見的各種困擾。
☑️ 想開始進行日常健康管理的人
☑️ 希望調整肌膚狀態、維持好氣色的人
☑️ 睡眠不足、壓力大，或工作忙碌的族群
– 每盒60包入
– 建議服用量：每日2次（早、晚），每次1包
– 服用方式：可直接入口，或溶於水中飲用
官方介紹
▎TERRA：從內調整的日常保養
腸道常被看作「人體的第二個大腦」。當體內平衡維持良好時，身體、心理與肌膚便能相互連動、健康運作。許多日常出現的肌膚困擾或疲勞感，其實往往是在不知不覺中，體內環境失衡所造成的。
TERRA（テラ）透過多種菌種的搭配，協助支援體內平衡的調整。其中一項值得關注的成分便是「OS-1010」。OS-1010是全球首款可活化細胞能量來源「粒線體」的乳酸菌，其效果獲得肯定，並取得美容相關專利。
當細胞內的能量生成能夠順利進行時，身體機能的運作，以及肌膚的新陳代謝、屏障機能等與肌膚相關的過程，也更容易維持良好狀態，進而由內而外感受到自然、穩定的健康感。
此外，也添加了長年在日本美容保養中被廣泛使用的酒粕、米糠、珍珠粉等原料，從日常生活中全方位呵護身體。
TERRA還有另一大特色，就是採用三重共生（Triple Synbiotics）技術，同時結合「菌本身」、「作為菌營養來源的成分」，以及「輔助菌發揮作用的成分」，協助每日維持體內平衡。整體配方溫和，特別適合希望無負擔從體內開始調整健康的人。
☑️ 覺得護膚品效果不如以往明顯，想轉換其他方法的人
☑️ 想從體內開始進行日常調養的人
☑️ 同時重視美容與健康的人
– 每瓶90粒入
– 建議服用量：每日3粒，並搭配均衡飲食
– 服用時機：可依個人習慣於任意時間服用
– 適用年齡：不限
官方介紹
▎Premium Care Nattokinase：以最輕鬆的方式補充「納豆的好」
「日本納豆」作為健康代表的一員，在全球早已廣為人知。納豆中含有來自發酵黃豆的酵素——納豆激酶（ナットウキナーゼ），被認為具有多方面的健康益處。此外，納豆本身也具備益生菌特性，可幫助消化、調整腸道環境，同時含有維他命K，對於維持骨骼健康同樣不可或缺。
雖然好處多多，但要真正開始嘗試吃納豆，對不少人來說還是有些門檻吧？！它獨特的氣味與黏稠口感，往往會讓第一次接觸這類食物的人卻步。即使是超愛吃臭豆腐的你，面對納豆仍會覺得「好像有點不一樣」😅。
對於想攝取納豆營養，卻無法適應這種日本傳統風味與口感的人來說，Premium Care Nattokinase（プレミアムケア ナットウキナーゼ），便是一個相當理想的替代選擇。
一般來說，每盒納豆約含有1,500FU※的納豆激酶，而Premium Care Nattokinase每顆膠囊就含有2,000FU的納豆激酶。不僅如此，配方中還添加約1兆2,900億個乳酸菌、80種以上植物來源酵素，以及存在於部分蔬果中的抗氧化成分——白藜蘆醇。
※ FU（纖維蛋白溶解單位 / Fibrinolytic Units）為表示納豆激酶含量與作用力的單位，常作為與血液黏稠度相關機能的參考指標。FU值越高，代表納豆激酶的含量越豐富。
☑️ 無法接受納豆的氣味或口感，卻想補充其營養價值的人
☑️ 希望在日常生活中同步進行健康管理的人
☑️ 想長期持續進行自我保健的人
– 每瓶180粒入
– 建議服用量：每日2～4粒，並搭配均衡飲食
官方介紹
＊ 定期進行血液檢查者，請事先諮詢過醫師
▎Brain Vital Plus：腦部與眼睛的日常保養
現代化的生活型態，讓我們對大腦與眼睛的使用，往往超乎自己的想像。長時間使用電腦工作、休息時間滑手機，加上睡眠不足帶來的疲勞感，幾乎已成為無法避免的日常。大腦需仰賴DHA、EPA等Omega-3脂肪酸來維持正常運作，但這類營養素無法在體內自行合成，只能從飲食中攝取。但在忙碌的生活節奏中，要每天穩定補充富含Omega-3的食物，其實並不容易。
這種情況下，Brain Vital Plus就成了方便在忙碌中也能輕鬆補充的貼心選擇。這是一款將DHA、EPA、GABA、葉黃素與輔酶Q10等五種關鍵營養素集於一顆膠囊中的保健食品。各成分的特色說明如下：
■ DHA：被認為有助於腦部與眼睛健康，與記憶、學習與視覺機能有關
■ EPA：與發炎反應及中性脂肪有關，被視為支持心臟與血管健康的營養成分之一
■ GABA：被認為有助於舒緩壓力與減輕疲勞感
■ 葉黃素：廣泛應用於眼睛保養領域，常被納入長時間用眼族群的營養補充
■ 輔酶 Q10：具抗氧化特性，常見於維持活力的配方中
這款膠囊在尺寸上特別設計得較為小巧，並降低魚油特有的氣味，即使是不太擅長吞嚥保健食品，或對魚腥味較為敏感的人，也能輕鬆補充。
如果你最近感覺用腦過度、長時間用眼導或是整體狀態明顯被消耗，卻又因忙碌而難以好好校正回歸，那麼Brain Vital Plus便是一款能夠輕鬆補充關鍵營養、協助日常保養的實用選擇。
☑️ 希望提升學習力或工作表現的人
☑️ 長時間用眼、容易感到眼睛疲勞的人
☑️ 容易感受到壓力或焦慮的人
– 每瓶180粒入
– 建議服用量：每日6粒，並搭配均衡飲食
官方介紹
Pearl NMN 36000：日常支援細胞能量
近年有在關注日本健康趨勢與抗老保養的人，一定很常聽到「NMN」這個關鍵字吧！NMN是體內原本就存在的成分之一，屬於與細胞能量生成密切相關的NAD前驅物質。雖然NMN會在體內自然生成，但一般認為，隨著年齡增長，體內的NMN與NAD含量會逐漸減少，因此「長期的」健康管理成為越來越多人關注的重點。
WSP的Pearl NMN 36000（パールNMN36000）並非單純的NMN保健食品。細心的人或許已經注意到，產品名「Pearl（真珠）」這個關鍵字👀。這款產品將NMN與有助於肌膚滋潤與健康狀態的珍珠粉相結合，讓日常保養不只著眼於體內調整，同時也上升到對肌膚狀態的重視。
另一個受到關注的原因，就是使用了於日本製造的「高純度精製NMN」。產品採用日本唯一的300mg迷你膠囊設計(※1)，膠囊體積小、好吞嚥，每一粒即含 300mg NMN。相較於花椰菜、酪梨、番茄等一般食物中所含的 NMN 含量，屬於相當高的水準。
☑️ 希望活得長久、健康享受生活的人
☑️ 即使年齡增長，也想每天保持活力的人
☑️ 想從體內維持年輕狀態的人
– 每瓶120粒入
– 建議服用量：每日1～4粒，並搭配均衡飲食
– 服用時機：早上或中午為佳，請避開傍晚或睡前時段
官方介紹
(※1 ) 資料來源：2025年4月原料供應商調查
哪裡能買到這些產品呢？
WSP的保健食品可於日本多數藥妝通路買到，像是SUGI藥局、松本清、大國藥妝、Bic Camera、Yodobashi Camera等。只要在店內尋找使用珍珠（萃取）成分的美妝品牌「madama・hada」專區，就能找到各式各樣的WSP保健食品 🛍️
回國了如果覺得好用想回購，可以從官方線上商店下單，支援國際配送喔！
用WSP保健食品實踐長期健康管理
健康管理並非追求立竿見影的效果，而是選擇適合自己的方式，並長期持續地實踐。除了均衡飲食外，搭配符合現代生活型態所設計的保健食品，也是2026年想要充實自我照護的重要投資。
如果你計畫前往日本，也正好在尋找適合長期健康管理的保健食品，不妨參考本篇介紹的 WSP 5款產品，說不定能找到一款可以長期陪伴你的健康夥伴喲！
