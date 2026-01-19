2026日系懶人瘦身法！為什麼日本女生吃不胖？營養師揭秘「3個關鍵」餐桌習慣 | Women's Health

PHOTO CREDIT: nozomisasaki_official@ig、koki@ig

運動與飲控往往都是減重人的痛點，但過往經驗只有這兩路才能讓人成功瘦下，很會瘦身的日本女生整理出8個生活習慣，只要維持得好日常不容易發胖、自然就瘦！



最強懶人「減肥」方法1. 正視自己肥胖原因

這件事聽起來很容易但對於減重一開始的心態很重要！建議大家可以先寫下10甚至20個自己肥胖原因，逐一檢視不僅會找到關鍵，也可以設立更明確的執行目標。

最強懶人「減肥」方法2. 早晨一杯溫開水

早上一杯溫開水這已經是眾女星標備！主要是因為人體經過一夜的睡眠時間，體內失去水分，而早晨也是人體一天中血壓、血液粘稠度最高時刻，一杯溫開水有助促進代謝、活化腸胃道。

最強懶人「減肥」方法3. 吃飯細嚼慢嚥

細嚼慢嚥也是從小到大被叮嚀，日本女生去年爆紅的777減肥法細嚼慢嚥延伸。其瘦身原理是緩慢進食習慣，能讓大腦接受到「吃飽了」的訊號，進而抑制食欲，不會有暴飲暴食狀況產生。

最強懶人「減肥」方法4. 選擇健康零食

大家都會有嘴饞時，建議大家想吃零食選擇堅果、低卡等健康食品代替，不僅不額外增加過多熱量，更能補足營養成分。

最強懶人「減肥」方法5. 每天喝2000cc以上水分

多喝水也是倡導快膩的觀念，水分有助於促進身體新陳代謝、排除廢物，也能增加飽足感抗飢餓，喝的時候建議「分次慢慢喝」才能把水分完整補充。

最強懶人「減肥」方法6. 每天泡澡

日本文化中向來都有泡澡習慣，不僅能促進新陳代謝也有舒緩肌肉效果，建議在台灣萬一沒有浴缸的人可以用泡腳代替。

最強懶人「減肥」方法7. 保持良好體態

這裡的體態不非單指透過運動建立，更多是指戒掉日常生活中翹腳坐、盤腿、駝背、斜躺沙發看電視、長時間滑手機等壞習慣，長久累積之下體態容易偏移，即使瘦下也不會好看。

最強懶人「減肥」方法8. 良好的睡眠品質

睡眠是身體最好的修護！盡量減少熬夜並在睡前１小時就減少看手機、電視等刺激，告知腦部即將進入睡眠，更有好的睡眠品質。

養成好習慣是一輩子的事！



