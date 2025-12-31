2026旺到擋不住！民俗專家曝元旦12生肖開運3招快做 吉時往這方向走

生活中心／施郁韻報導

民俗專家廖大乙分享元旦開運3招。（圖／翻攝畫面）

2026年元旦假期除了可以參加元旦升旗典禮外，不少人想在新年祈求好運、工作順利。對此，民俗專家廖大乙表示，2026年第一天只要做這3件事就能開運，12生肖皆適用。

據《自由時報》報導，廖大乙提到，迎接2026年元旦，不管哪一個生肖，帶著虔敬的心都會開運。元旦吉時將從清晨5點持續到下午1點，起床後準備出門，往大利方東南方走。

第二，廖大乙表示，出門後面向太陽或日出方向吸一口氣，吸收新鮮空氣，雙手合十祈求願望，並承諾2026年會多行善，運勢將會更上一層樓。

第三，廖大乙提到，準備7個紅包袋開運，想業績暢旺的公司業務、仲介或八大行業的人，準備橫式紅包袋；一般行業或公教人員用直式紅包袋。準備7份的錢裝進紅包袋，紅包內放入10元、100元或更多，裝好後用膠水封好袋口。

廖大乙說，由於「7」是吉數，準備7個紅包袋送出，為自己開運，紅包可以布施給宮廟或教堂，或是小孩、長輩都可以。



