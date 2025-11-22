2026星座財運排行出爐！獅子遇貴人大進帳 第一名正偏財旺整年
記者鄭玉如／台北報導
2025年進入尾聲，2026年運勢如何引發關注。水孟國際命理「小孟老師」近日在YouTube分享2026年12星座財運排行榜，最後一名是魔羯座，雖然賺錢企圖心強，卻容易衝動消費，甚至出現短暫虧損，財運最旺的是巨蟹座，不只正偏財運佳，還能將興趣轉化成收入。
▎第12名 摩羯座
摩羯座從1月到12月，冥王星落在財帛宮，整年財務觀念會有推翻、重建的傾向，容易因投資、工作變動、家庭開銷，重新思考金錢價值。2月間冥王星與火星、太陽會在同一個宮位，財務上行動力強、賺錢企圖心旺，但也容易衝動消費。
若從事投資或副業，不要因一時的貪念，或聽信朋友的推薦而投資，否則可能因市場的波動，出現短暫的損失，建議財務上應記帳、理性分析。另外，與人有金錢往來時，容易出現誤會或信任危機，建議白紙黑字寫清楚，避免口頭約定。
▎第11名 牡羊座
從1月到4月天王星在財帛宮，財務運勢的變化會很明顯，重點集中在如何穩定支出，與避免情緒性消費，由於財帛宮在年初，會有愛神跟天王星同時運行，1月到2月容易在物質享受上花太多錢，金星在4月會進入財帛宮，帶來短暫的收入機會。
不過，同時也容易因想提升生活品質，導致支出暴增，到了下半年，溝通宮位上會有天王星所帶來的逆行，造成財務突發狀況，例如信用卡被盜刷。8月起愛神星與金星會進入八宮，表示情感與金錢的糾纏，建議2026年理財簡化、少用信用貸款等。
▎第10名 雙魚座
3月水星會逆行落入本命宮，財務狀況起伏明顯，需在夢想與現實之間拿捏分寸，由於海王星與土星全年停留在財帛宮，會特別關注金錢安全與生活穩定，卻也容易陷入理財迷霧。
2月到4月金星與太陽分別進入財帛宮，帶來短期收入成長與物質享受的機會，不過水星同時在3月落入財帛宮逆行，當心轉帳是否錯誤，或購物退貨是否出現問題等。下半年，海王星跟土星會相繼逆行，代表財務進入重整期，容易感到開銷壓力或理財困擾，10月金星逆行，容易出現退款延遲，或與人合作上容易有金錢紛爭。
▎第9名 金牛座
1月到4月天王星落入本命宮，5月到12月天王星落入財帛宮，2026年財運穩中帶旺，重點是會賺也會花，3月起愛神星進入財帛宮，5月到8月間，金星、太陽、火星跟天王星陸續匯聚，帶來多元的收入機會，可能因專業技能、副業或臨時接案，獲得額外收入。
不過天王星能量不穩，容易讓人因突發靈感而購物或投資，需理性面對金錢誘惑。3月到5月學習宮被木星所進入，帶來學習與溝通的好運，下半年因木星的推進到家庭宮，家庭相關支出增加，9月10月火星影響財帛宮，財務起伏較大，容易為了紓壓或人情而花錢。
▎第8名 水瓶座
1月到12月冥王星在本命宮，財務變動明顯，1月海王星與土星進入財帛宮，會開始注意收支狀況，而2月到3月，金星、火星、太陽停留於財帛宮，容易帶來賺錢機會與行動力，不過開銷也跟著增加，7月到9月偏財宮受金星、太陽影響，偏財運明顯升溫。
9月、10月金星停留在事業宮，建議謹慎看待合約與合作細節，避免信任錯誤造成金錢糾紛。2026年整體運勢，能夠靠實力與人脈創造收入，但若缺乏自制力，錢財容易流失。
▎第7名 射手座
整體財運屬於中等，但仍須留意波動。年初至3月，財帛宮有水星、火星、太陽、金星與婚神星不斷進駐，帶來理性靈感與投資機會，但也容易衝動花錢，若親友來借錢或要求合作投資，都須格外留意，尤其2月婚神星的加持，容易受感情或爛桃花影響。
4月到12月冥王星持續停留在溝通宮，加上婚神星偶爾逆行，突然增加額外支出，例如朋友結婚必須準備禮金，或家庭聚會的開銷。9月到11月會有小額的理財運勢提升，但還要做好理財規劃。
▎第6名 天蠍座
整體財運偏穩定，但仍有波動，上半年財帛宮，沒有任何行星加持，日常理財較平穩，偏財宮從5月到年底，受天王星影響，可能帶來短期投資或合作機會，容易突發意外支出，10月開始愛神星進入第二宮，帶來小額理財運勢提升，但也容易因購物慾提升而過度消費。
▎第5名 天秤座
財運穩中帶旺，上半年事業宮的木星，會帶來事業成長、收入增加的契機，特別是3月到6月，也可能因升職、接案或拓展副業，獲得不錯的報酬，不過1月到4月，偏財宮的天王星與愛神星連動，意味金錢流向不穩，這段期間避免情緒花費，理財上多分散風險。
下半年隨著愛神星與金星進入財帛宮，7月到10月是財務活躍期間，尤其8月太陽與水星同個宮位，帶來心思調整、副業收益與銷售表現，不過金星逆行於10月，容易為了提升生活品質而花費。
▎第4名 處女座
上半年雖沒有明顯的財帛宮，但木星在人際交友關係中，會帶來人脈與合作機會，特別是3月到6月之間，可能參與團體專案，或加入創業團隊等，而獲得額外收入，下半年愛神星與金星陸續地進入財帛宮，再加上太陽與水星的助力，8月到10月是賺錢與花錢並進的高峰期，收入可能來自兼職副業，或專業進修帶來的新技能紅利。
▎第3名 雙子座
財運水漲船高，木星長時間停留在財帛宮，加上事業愛神星進駐，帶來穩定收入與意外進帳，從春季開始，可能在副業投資、業績分紅上獲得驚喜，都能帶來穩定現金流。
從5月到6月，木星與水星同宮位，理財思維上更清晰，適合規劃長期儲蓄或保險配置，進入下半年後，7月太陽照亮財帛宮，正財收入穩定，有望升職加薪，客戶量也會增加，同時第八宮婚神星，也象徵伴侶或合作夥伴的財務助力轉強，可能一起投資房產或開啟副業。
▎第2名 獅子座
2026是金錢豐收的一年，由於下半年起，木星落入本命宮，帶來強大的幸運能量，工作與投資上都能吸引資源與機會，木星能量還使自信提升，思考更大膽，尤其8月水星、木星、太陽在同宮位，行動力驚人，職場中容易因表現出色獲得加薪，或被挖角的機會。
另外，金星在7月進入財帛宮，帶來財務上的穩定，使獅子座更懂得理財與消費的平衡，財運節節高升，金錢能量流動順暢，只要願意主動出擊，善用貴人運，正偏財運都很旺。
▎第1名 巨蟹座
2026是財運滿滿的一年，木星上半年進入本命宮，為巨蟹座帶來自信，勇於嘗試新的收入來源，4、5月間愛神與木星連動，在合作與情感互動中受益，例如伴侶共同創業等，6、7月因金星、木星、水星、太陽會陸續進入財帛宮，讓理財投資、保險等規劃都能順利執行，甚至將興趣轉化成收入，例如兼職教學或商品銷售。
到了下半年，尤其8月到11月，木星、火星持續駐守第二宮，帶來穩定收入與財務能量，特別是簽訂合約或規劃長期投資，進而獲得更好的生活品質，例如旅行。對於巨蟹座而言，2026年不只財務穩定，還能帶來意外好運，長期規劃也都能同步受益。
