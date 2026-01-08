2026星座運勢＆幸運物揭曉！天秤貴人加持、獅子喜迎12年大運
2026年開始！全新星象帶來的機遇與挑戰，對每個星座都是一次重新認識自我與突破限制的旅程，從事業到愛情、從人際到財運，每一步都充滿潛力與挑戰。日本知名占星師「miraimiku」也為12星座詳解2026運勢詳解，趕緊來看看有哪些注意要點與幸運物，助你提前掌握新一年節奏。牡羊座（3月21日–4月19日）
2026年，牡羊座將迎來「自我覺醒的巔峰期」。這一年，你將成為自己人生的主角，需要重新審視「我想成為誰？我想過什麼樣的人生？」這樣的核心問題，你將發現行動才是將夢想變為現實的關鍵。
此外，學習與人際溝通也將帶來突破性成長。上半年，家人與朋友的支持將成為你的力量，工作運強勁，不妨勇敢迎接高難度挑戰。下半年則在戀愛與人際關係中收穫甜美的果實。
注意要點：勇於自我覺醒與行動；上半年聚焦事業挑戰，下半年留意愛情與人際關係
幸運寶石：鑽石
幸運小物：刻有姓名首字母的飾品
金牛座（4月20日–5月20日）
2026年對金牛座而言，最大亮點是將結束長達約七年的變革期。選擇生活方式與目標時，不妨拿出勇氣，選擇「自己真正想要的生活方式」，並以「未來十年的幸福」作為核心標準。
上半年，人際關係與學習運順風順水，積極行動與探索將帶來開運契機。出差、旅行皆大吉。工作上則可能迎來升職、轉職或重要的發展機會。下半年在桃花上則可能有更進一步的發展。
注意要點：勇敢迎接人生新階段；上半年主動探索，下半年關注家庭與愛情
幸運寶石：祖母綠
幸運小物：筆記型電腦、平板
雙子座（5月21日–6月20日）
2026年起，雙子座將開啟「自我革命七年」的序幕，價值觀、事業到人際關係都可能產生改變，甚至包括跨領域事業轉換、深化關係的重要抉擇。
上半年是財運與技能開發的黃金期，勇於提出自身價值，有助於收入與職位提升。下半年，人際與學習運勢強勁，不妨多社交、積極拓展人際關係。
注意要點：勇於自我突破與選擇新領域；上半年專注財務與事業，下半年主動拓展人脈。
幸運寶石：金髮晶
幸運小物：皮革錢包
巨蟹座（6月21日–7月22日）
2026上半年，將繼續延續從2025年起的「12年一次的幸運期」。若能全力以赴，便可能收穫更廣闊的成果。上半年，不妨勇於突破舒適圈抓住機會，下半年財運上升，發揮才能、技能的機會變多，投資、進行副業可能是不錯的選項。
占星師水森太陽將血型AB型的巨蟹座列為2026運是排行第二名，感到迷惘時，不妨相信自己的直覺，順著內心的聲音行動吧。
注意要點：主動追求成長，上半年以事業與挑戰為主，下半年財運加碼。
幸運寶石：玫瑰石英
幸運小物：化妝包
獅子座（7月23日–8月22日）
獅子座將在2026下半年，開啟「12年一遇的幸運期」。上半年適合做內在準備，整理心念與過去包袱，別忽視他人建議的重要性，為下半年迎接爆發機會鋪路。
注意要點：上半年以自我整理與心態準備為重，下半年迎接機會與表現。
幸運寶石：石榴石
幸運小物：金色耳環、耳夾
處女座（8月23日–9月22日）
2026年，處女座將迎來「職場革命」、「重新檢視生活方式」的雙重挑戰。可能面臨職位調整、異動、轉職或創業機會，建議保持彈性與接納新可能性。上半年，別獨自一人默默努力，拓展人脈與合作關係，下半年則是事業關鍵期。
注意要點：勇於接受變化與挑戰。
幸運寶石：藍寶石
幸運小物：高質感手帳
天秤座（9月23日–10月22日）
2026年天秤座需重視「緣分品質」，看清人際關係是最重要的課題。不論是工作還是生活，「與誰一起做」將決定未來成敗。
上半年，工作運勢順遂，或許可把握升遷、轉職、媒體露出各式各樣的機會。下半年，志同道合的朋友將帶來貴人運。
注意要點：人際關係非常重要，上半年把握工作，下半年則要避免疑神疑鬼，將能獲得貴人支持。
幸運寶石：黃水晶
幸運小物：名片或名片盒
天蠍座（10月23日–11月21日）
2026年上半年需先建立健康、生活節奏與工作方式等基礎，別只靠意志力與決心，累的時候不妨把事情交給他人，並進修新的知識與技能，拓展未來可能性。下半年工作運、桃花運上升，雖然面對不少壓力，不妨把握機會全力迎戰。
占星師水森太陽則將血型AB型的天蠍座列為2026運是排行第一名，長久以來默默醞釀的夢想，可能會迎來成形的時刻。更難得的是，身邊的人願意主動站在你這一邊，成為最強後援！至於第三名則是A型的天蠍座，建議上半年打穩基礎，下半年才能收穫令人滿意的結果。
注意要點：上半年打好生活與健康基礎，下半年抓住事業與桃花。
幸運寶石：紫水晶
幸運小物：運動鞋
射手座（11月22日–12月21日）
對渴望自由翱翔的射手座來說，2026年，宇宙會敦促你認真思考「你所愛的、你願意為之奉獻一生的事物」，是對愛的真誠度考驗，不只是與戀人之間的信賴關係，這也可以在藝術作品、工作專案中體現。上半年，將從家人、親密夥伴中得到支持，下半年則建議學習、取得專業證照，將有利工作發展。
注意要點：以專注與熱情面對愛情與事業，下半年提升專業能力。
幸運寶石：紅寶石
幸運小物：珠寶手錶
摩羯座（12月22日–1月19日）
2026年，摩羯座焦點將落在家庭與生活基礎，可能會面臨購屋、搬家、家人、健康與生活安排需重大決策。千萬別一個人做決定，重要的是尊重每位家庭成員的意見，共同努力創造一個讓每個人都能舒適生活的環境。
上半年人際關係運勢佳，婚姻、合夥或契約關係順利。下半年與「特定人士」互動加深，精神成長、財運方面都可能會有令人期待的成果。
注意要點：重視家庭與生活決策，上半年抓住合作與良緣，下半年深化關係
幸運寶石：月光石
幸運小物：睡衣
水瓶座（1月20日–2月18日）
2026年是「表現革命之年」，水瓶座的的創意、理念與作品將迎來展示機會。然而，無論想法多麼精彩，如果無法觸達受眾都將毫無意義，留意別用晦澀難懂的術語，努力尋找富有人情味、溫暖人心的表達方式吧。
上半年工作運旺盛，不妨建立目標、迎接新挑戰。下半年，人際關係與合作運高，重要貴人與桃花或許會陸續出現，可能會有意想不到的發展。
注意要點：重視表達與創意呈現，上半年抓住事業機會，下半年拓展人脈。
幸運寶石：海藍寶石
幸運小物：彩色筆記本或筆
雙魚座（2月19日–3月20日）
2026年，雙魚座聚焦「回歸初心與創造豐盛」。重點不在於回應外界評價，「默默耕耘自己」將成為開運關鍵。這一年，愛與創意將帶來物質與心靈的豐盛，持續藝術與靈感、創作可能帶來實際收益。
注意要點：專注自我熱情與內在創造，利用創意與愛心轉化為實際成果
幸運寶石：橄欖石
幸運小物：心型吊飾
