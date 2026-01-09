2026星開始／王彩樺新年新貌妳哪位 陳昇阿公太嫩驚幾丟

王彩樺的臉又僵了，想必是…天氣太冷了啦，大家別亂想。（翻攝自王彩樺IG）

女明星靠臉吃飯，定期保養「生財工具」hen正常，不能同年同月同日生，但願同眼同鼻同醫生。（甄嬛式合掌祈願）網路流傳吳淡如、溫嵐、王彩樺是不是找同一個醫生？好想知道是哪一家喔～小編要放進黑名單…開玩笑的啦！（←超怕被吉）彩樺姐2026一開春就現身做公益，真是人美心善的代表。（趕快補說好話）她發文期許：「人生最重要的事，是讓自己開心。吃你愛吃的東西、見你喜歡的人、做你想做的事。」說得真好！別管酸民了，玻尿酸想補就補，10cc直接打起來！

陳昇阿公太嫩驚幾丟

陳昇去年跨年演唱會唱一唱，孫女成功登陸地球，返家後他才知道自己已晉升當阿公。今年跨年再度開唱，順便迎來孫女1歲生日，讓陳昇感性不已：「我覺得自己都還沒有學好當爸爸，就開始學當爺爺，這是很奇特的經驗。」現場媒體問他，準備什麼生日禮物？陳昇霸氣回應：「我所有的都是她的啦，不是嗎？」是是是，我就問陳昇有缺30+歲的孫女嗎？小編第一個舉手報名！

陳昇被女舞者驚幾丟，人家現在只接受2歲以下嫩妹靠近啦！

