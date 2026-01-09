2026星開始／章廣辰耶穌降臨求脫單 言承旭龍的傳人逆成長

小編公開這嫵媚撥髮照，章廣辰看到該不會想撕雜誌吧？不要啊，紙本很貴餒。

「鐵三角男孩」許光漢、張軒睿最近爆出兄弟情變，被夾在中間的章廣辰，揪竟要選哪邊站呢？他出席戲劇《舊金山美容院》活動時，開玩笑說：「聽說張軒睿演的電影《泥娃娃》要拍續集，還是找我去演決裂的師兄弟？」私底下，他兄弟擺一邊，追愛放中間。章廣辰先前曾放話，想以結婚為前提，把前女友追回來。如今進度如何？他無奈表示：「被罵了，她要我不要再講。」好吧，要繼續勇敢追愛喔，小編的狗仔同事還等著偷拍啊～（安內甘丟）

言承旭龍的傳人逆成長

明星們取藝名，應該都沒想過長大以後該腫摸辦吼？小賈斯汀出道18年了，還沒變成大賈斯汀；「幼幼台天后」小蜜桃姐姐也該升級成壽桃姐姐了吧？還是改叫蟠桃姐姐更有仙氣？（誤）剛過完49歲生日的言承旭，IG po文祝自己生日快樂，笑稱：「暴龍長大後，就成了抱抱龍。」差一歲就要奔5了，還能裝可愛用疊字，該不會有吃到志玲姐姐口水吧？（轉身call out姐夫Akira）

大家應該知道言承旭被叫暴龍，是因為校園劇《麻辣鮮師》吧？（默默飄出老人臭）（翻攝自言承旭IG）

