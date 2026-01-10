2026星開始／Hebe六根清淨出寺了 Lulu盜版呼呼被下台

Hebe遠赴韓國白羊寺，該不會是為了躲開媒體圖個六根清淨吧？（翻攝自Hebe IG）

「黃金單身漢」林俊傑官宣認愛了，是小20歲的廣東網紅「七七」，恭喜JJ終於不用再唱：修煉愛情的心酸～♪（拉炮慶祝）不過老粉絲都知道，他曾坦承暗戀Hebe田馥甄長達10年，而如今這位無緣的女主，在2025尾聲卻跑到韓國體驗寺廟生活，該不會真的看破紅塵吧？（敲木魚）Hebe po文表示：「白羊寺乾淨而舒服的飲食，豐盛了心靈，每天都在期待吃飯。」我看修行是假，吃貨才是真！（指）

其實Hebe是為了一嘗白羊寺料理，看得小編都餓惹。（翻攝自Hebe IG）

Lulu盜版呼呼被下台

去年圓夢當歌手的Lulu（黃路梓茵），跨年演唱會終於不再是主持人，可以用歌手身分和大家見面。讓她一唱完就開始逼問台下觀眾：「我身材有好嗎？陳漢典有賺到嗎？」最後甚至還即興來段〈呼呼〉擠胸熱舞，笑稱自己「遠看應該也是有『安心亞』的感覺吧？」導播請給我世界上最遙遠的那種距離，謝謝。還有那個誰誰誰，再繼續酸安心亞「呼幾年了還在呼？」的，以後全都去看Lulu版〈呼呼〉！（戳太陽穴）

Lulu接上金髮長辮，猛一看還真有點安心亞的感覺。（←要猛到會落枕的那種）（翻攝自Lulu IG）

Lulu（右）聊太久被強制請下台，陳漢典（左）脫口而出「請神容易送神難」，該不會是婚後感想吧？（翻攝自年代Much台）

