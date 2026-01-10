2026星開始／A-Lin阿妹烈酒女團爽自嗨 蔡依林美到著驚腦中毒

A-Lin（右起）、阿妹、戴愛玲在後台合照，堪稱紅遍全球的「獵魔女團」姐妹團「烈酒女團」。（翻攝自Threads）

台東跨年演唱會今年一炮而紅，討論度輾壓各縣市，連柯震東都點名：「明年要去台東跨年。」東，帶我走～（朝柯震東伸出愛的小手）（←小編又在發花痴）這次演唱會以張惠妹（阿妹）為首，展現原民歌手一條心，其中A-Lin超金句連發，小編合理懷疑她上台前有喝兩杯。「玖壹壹」成員春風也在事後爆料：「姐姐們前晚喝到凌晨4點。」敲碗3人直接以「烈酒女團」封號原地出道啦！（飲酒過量 有害健康）（A-Lin愛ㄗ意喔～）

蔡依林美到著驚腦中毒

去年爆紅的「蔡依林時區」，大家有跟小編一樣試圖每晚9點半上床嗎？上週Jolin舉辦「PLEASURE」演唱會，歌迷也不忘「排字應援」提醒她該睡覺了。那五摳拎！首次站上台北大巨蛋開唱，蔡依林嗨到不行，自曝第一天唱完好像多巴胺中毒，亢奮到深夜1、2點還全無睡意，讓她不禁擔心隔天起床會像黃臉婆，一照鏡子果然嚇一跳：「天啊！還是一樣美…（笑場）」好der，早睡晚睡都撼動不了Jolin的美，我就說女明星的嘴果然不能信～（淚奔）

蔡依林最愛的舞台設計就是站上巨蛇巡田水，這出場應該要唱王彩樺的名曲〈蛇出來了〉才對吧？（凌時差提供）

