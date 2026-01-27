2026春妝新品總整理！SUQQU晶采潤色顏彩液、ADDICTION癮誘琉光唇露、PAUL&JOE粉紅櫻花眼彩凍全到齊！

（圖／品牌提供）

2026年春妝不走高調路線，而是把焦點放在光感變化、質地層次與妝容完成度，讓妝感看起來輕盈卻不單薄~像是SUQQU、ADDICTION、PAUL&JOE便各自端出代表性的春季彩妝設定，從底妝前段、眼神到唇色，把春天該有的氣色一次補齊。

SUQQU｜用櫻梅桃李描繪大人系質感春妝的細緻層次

SUQQU 2026春季彩妝以「櫻、梅、桃、李」為靈感主軸，描寫花朵各自綻放的姿態與色澤。系列核心仍圍繞品牌擅長的膚色美學，透過柔和色調與內斂光感，讓妝容與肌膚自然融合，展現成熟卻不厚重的春季印象~整體氛圍偏向耐看型設定，細節會隨著光線慢慢浮現。

SUQQU 2026春妝的形象照，以多彩瑰麗色調來詮釋春天的幸福氛圍。（圖／品牌提供）

SUQQU這次以「晶采潤色顏彩液」作為春妝重點，液態質地能快速貼合肌膚，帶出由內透出的紅潤感，可依使用順序調整妝效濃淡；眼彩部分透過不同珠光顆粒與光感層次，刷疊後仍能維持清透發色，讓眼神在柔和與立體之間取得平衡；唇妝則同步推出兩種不同妝效的唇膏設定，晶采絲絨唇膏呈現柔滑霧感，線條俐落、色澤穩定、晶采潤艷唇膏限定色則以水潤厚膜與細緻珠光為特色，唇形看起來更飽滿。從臉頰、眼神到唇部，妝效彼此呼應，春妝完成度自然拉高。

SQUUQ晶采潤色顏彩液／1,750元（圖／品牌提供）

SUQQU晶采單色眼影e、SUQQU晶采單色眼影／1,450元（圖／品牌提供）

SUQQU晶采絲絨唇膏／2,050元、SUQQU晶采潤艷唇膏／2,050元（圖／品牌提供）

ADDICTION｜以單色為核心，打造俐落又有深度的時髦look

ADDICTION 2026春季限定《MONOCHROMATICMIRAGE》延續品牌標誌性的極簡路線，將「單色」作為整季彩妝的發展主軸。系列靈感來自光影與透明感變化，透過不同質地的搭配，讓單一色調也能呈現豐富層次，妝感乾淨卻保有存在感。

誰說單色很無聊？ADDICTION就要顛覆你的刻板印象，利用不同質地變化玩出單色的新高度。（圖／品牌提供）

春妝重心集中在唇妝與眼妝表現，其中唇彩是這一季最明確的主角！「癮誘琉光唇露」主打有著極度水潤光澤，上唇後會在唇瓣形成輕盈薄膜，色澤會隨唇部狀態自然顯色，同時保留原生唇色輪廓，讓雙唇看起來透亮卻不厚重；接著延伸到眼妝，「絢癮無邊際眼采」透過柔霧光、珠光與鑽石光質地的差異，刷疊後能清楚帶出陰影與深度，即使使用同一色調，也能堆出層次變化。整個系列以質地轉換取代繁複配色，視覺上相當俐落乾淨，非常適合偏好「不用花時間想太多配色」的女生，一個色系就能完成全臉妝容。

ADDICTION癮誘琉光唇露／1,100元（圖／品牌提供）

ADDICTION絢癮無邊際眼采(珠光)／640元（圖／品牌提供）

ADDICTION絢癮無邊際眼采(裸光)／640元（圖／品牌提供）

ADDICTION絢癮無邊際眼采(鑽石光)／640元（圖／品牌提供）

PAUL&JOE｜春妝早就登場，但這組粉紅櫻花卻很值得大力推薦

其實PAUL&JOE在1/1時就已率先推出2026春季彩妝，不過隨後登場的「粉紅櫻花系列」仍然成功吸引目光！品牌以櫻花盛開的瞬間為發想，將花瓣的柔嫩色澤與輕透光采轉化為彩妝語言，讓春妝多了一層溫柔而浪漫的情緒層次，也因此讓小編特別想再介紹給讀者>///<。

品牌初發表的粉紅櫻花系列，早已在日本INS上引發熱烈討論！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

粉紅櫻花系列在品項規劃上，從彩妝一路到香氛保養，完整描繪春日氛圍。「粉紅櫻花珍珠光隔離乳」加入細緻珠光，可在上妝前修飾膚色並提升明亮感；限量眼彩凍以水潤質地呈現，刷開後服貼於眼皮，色澤清透，能層層疊加出柔和眼神。系列同時還推出護手霜與保濕香氛噴霧，質地清爽、香氣輕柔，使用時會散發櫻花粉嫩甜美的氣息，讓女孩從妝容到日常保養，都圍繞同一個春天情緒延伸。

PAUL&JOE粉紅櫻花珍珠光隔離乳／700元（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

PAUL&JOE粉紅櫻花限量眼彩凍／850元（圖／品牌提供）

PAUL&JOE粉紅櫻花限量護手霜／560元、PAUL&JOE粉紅櫻花限量保濕香氛噴霧／1,100元（圖／品牌提供）





