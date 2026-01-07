2026春季美妝活動整理：Jo Malone London香氛扭蛋開運登場、蘭蔻x北港武德宮推招財小黑虎

Jo Malone London 2026開年幸運香氛扭蛋

2026一年之初，Jo Malone London大方送出10,000顆幸運香氛扭蛋，邀請香氛迷以專屬香氣開啟新年好運。

活動期間：2026/1/3~ 1/31

參加方式：完成網路登錄(https://reurl.cc/7bErol)即可至Jo Malone London任一專櫃探索新年開運香氣、享受Jo Malone London香水浴、開獎專屬你的幸運香氛扭蛋。

扭蛋內含：Just Because禮因為你小卡、隨機字母串飾(A-Z)、迷你隨身香氛石。

加碼好禮：2/28前，憑扭蛋殼靠櫃購買任一香水30/50/100ml，還可額外獲贈Just Because愛心禮物吊飾。

(各櫃點數量有限，每櫃點每小時限10位預約，每人限贈一次，限本人領取，兌換為止，恕不得與其他兌換活動重複領取，Jo Malone London 保留活動變更及解釋權利，圖片僅為示意，實際兌換內容以專櫃為主)。

蘭蔻小黑瓶PRO X北港武德宮招財小黑虎

迎接 2026新年，蘭蔻攜手台灣財神信仰發源地-北港武德宮，聯名信眾最愛、咬錢最緊的「黑虎將軍」，變身為兼具時尚與好運的「招財小黑虎」。兼具時尚造型與祝福寓意的新春隨身吊飾，為新的一年開啟滿滿好運，不僅美肌年輕發光，財氣更自然進袋。

蘭蔻「小黑瓶PRO」超極限肌因賦活露，擁有β-肌因再生修護科技，透過β-葡聚醣幫助肌膚煥發細緻透亮光澤，為新年帶來年輕好氣色。 承載來自北港武德宮祝福的招財小黑虎，象徵黑虎將軍貼身守護，宛如聚集財氣的「行動財庫」。

活動方法

1專屬蘭蔻會員回櫃領開運錢母：2026/1/1起，蘭蔻會員回全台百貨專櫃，免消費即可領取過香爐加持的「北港武德宮開運錢母小紅包」。在設計精美的燙金紅包袋中，特意裝入兩枚嶄新的1元硬幣，取「二」的台語諧音「利」，得財又得利，讓武德宮財神爺為你開啟整年大吉大利(數量有限，送完為止)。

2滿額即可接走財神萌寵：於蘭蔻全台專櫃單筆消費滿 NT8,800，即贈聯名「招財小黑虎吊飾」一個。這隻能掛在包包上的小萌獸，不僅外型時髦療癒，更懂招財進寶，讓你在新的一年，顏值與財庫同步升級(數量有限，送完為止)。

