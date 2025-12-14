2026春季！外媒爆Valve新Steam主機將攜手《戰慄時空3》登場，但記憶體飆漲還沒決定售價

Valve 在今年 11 月宣佈的 3 款新硬體當中，以 Steam Machine 主機最受矚目，目前僅知道 2026 年推出，關於售價等資訊則是尚未公開。而根據知名遊戲媒體 Insider Gaming 知名編輯 Mike Straw 的獨家爆料，Valve 打算讓傳聞已久的《戰慄時空3》（Half-Life 3）成為該主機的首發護航大作，但由於目前記憶體全面漲價，Valve 還沒決定好定價。

許多人都在關注 Steam 主機售價。

根據 Mike Straw 在 Insider Gaming Weekly 節目上表示，《戰慄時空3》沒有在 2025 年內公開的原因，是受到硬體供應鏈成本波動的影響。由於最近記憶體（RAM）價格大幅飆漲，導致 Valve 難以決定最終的硬體物料清單（BOM）與零售價格。為了避免重蹈定價過高或規格不符市場預期的覆轍，Valve 選擇暫緩公開消息，直到能確保組件成本在可控範圍內，以提供玩家具有競爭力的價格方案。

當然，Mike Straw 也表示目前的 Valve 內部規劃新的 Steam 硬體推出時間為 2026 年春季發售。並且 Mike Straw 提到，這次提供他《戰慄時空3》消息來源的人，是過去就提供過其他遊戲資訊的知情人士，也包含先前爆料《魔戒》新遊戲開發中的來源，幾個人都表示《戰慄時空3》會在春季推出。