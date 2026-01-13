2026馬年出國3C必備檢查表！Nord月費限時優惠$99！加碼VPN、eSIM、降噪耳機挑選指南

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2026 馬年春節假期長，若計畫出國過節，面對高頻率的拍照記錄、長時間交通與跨國網路使用，準備好高效能 3C 裝備能讓旅程更順暢。其中，有4樣超重要的出國必備3C產品一定要放進清單內！

近期全球航空公司陸續針對「行動電源」釋出新規定，像是全程不能使用，且限制100Wh以下才能攜帶，標示不清的行動電源也可能無法登機，本文提供挑選行動電源的建議；另外網路也超重要，「eSIM」免換卡，落地掃QR Code即可上網，從KKday、Klook都可以下單，不會使用的話還有線上客服提供協助；在國外用公共Wi-Fi免不了會有點害怕，選一款「VPN」保護個資，還能繞過網路限制繼續追劇，最後小編私心推薦「降噪耳機」，因為飛機上的耳機真的超不給力，想要安穩舒適的度過飛行，降噪耳機一定要帶上。連假出國打包行李，這4大好物真的一個都不能少！

✈️出國必備3C推薦一：VPN

VPN的主要用途是保護個人隱私，防止駭客竊取資料。出國時，許多人會使用飯店或機場的免費Wi-Fi，但這些網路存在安全風險，可能會成為駭客攻擊的目標。

因為一旦連上不安全的網路，就有可能被盜取個資。使用 VPN 可替網路加密，確保在國外上網時，個資不會輕易外洩，同時還能突破地區限制，舉例來說，當到某些國家時，會發現一些網站、APP 甚至YouTube 影片都變成「無法使用」，這就是所謂的「地區限制」，VPN能繞過網路封鎖，讓用戶繼續使用LINE、Facebook、Google 或Netflix、Disney+、YouTube等。

🔥VPN 3大熱門平台推薦：

✈️出國必備3C推薦二：行動電源

行動電源造成的飛安事件頻傳，讓航空開始調整使用政策，但每家航空公司的規定都不盡相同，如果擔心，不如就用最高標準來看待。小編彙整目前行動電源新規，應該可以通用多數航空公司，如果連假有出國計畫，先來檢查一下行動電源有沒有符合以下規定：

行動電源必需隨身攜帶不可托運，只能隨身攜帶100瓦時(Wh)以下，超過需要向航空公司申請或是被禁止上機。 飛行中「全程禁用行動電源」，也禁止使用機上USB充電孔為行動電源充電 行動電源沒有標示電池容量（mAh 或 Wh）或是膨脹、損壞、變形，會被視為不合格產品，無法攜帶。

📌韓國7大航空公司多兩條新規定

包含大韓航空（Korean Air）、韓亞航空（Asiana Airlines）、釜山航空（Air Busan）、易斯達航空（Eastar Jet）、濟州航空（Jeju Air）、德威航空（T'way Air）、真航空（Jin Air）等7間航空公司，還多下面兩條規定：

行動電源禁止放進座椅上方置物櫃內，需隨身攜帶。 所有行動電源請「個別」裝在透明塑膠夾鏈密封袋中，其中行動電源端口皆需「貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋」。

📌行動電源溫馨提醒

小編建議行動電源挑選10000mAh～2000mAh日常使用其實就非常足夠，且機身上面要清楚標示mAh ，最好是連Wh都有的更好，像是小米商城的Xiaomi 自帶線行動電源 20000 22.5W，高容量、長效電池續航力，以及高效雙向快速充電。再次提醒，飛機上全程都不能使用行動電源，但還是可以用座位上的USB（Type A）充電孔和AC插座充電，所以隨身包包別忘記帶上萬國轉接頭和充電線喔！

✈️出國必備3C推薦三：eSIM

當飛機一落地，很多人就開始換當地SIM卡，一個不小心就把原本SIM弄丟，或是為了可以立即連上網路，一出關就急著排隊買SIM卡，要是沒有退卡針，就更麻煩了。現在包含3C達人、旅遊達人都一致推薦使用eSIＭ，因為超級方便！線上購買後，不用退卡，直接掃 QR Code 就能開通，立即連上 Google Maps 找路、翻譯、叫 Uber，甚至 IG 打卡。

📌手機確認eSIM方式

想要用eSIM，首先就是要先確認手機有沒有支援eSIM，用eSIM的手機一定會有「EID資訊」以及「加入eSIM的路徑」，出發前先確認一下手機有沒有支援比較安心，才不會買了派不上用場，檢查三方式如下：

iPhone檢查路徑：「設定」>「行動服務」>看是不是有「加入 eSIM」的選項 Android檢查方式：最快的方法就是手機直接輸入 *#06#，看是否會顯示「EID」。EID顯示的號碼一共有 32 個字元，嵌入在智慧型手機的 eSIM 中，EID 碼是每部智慧手機的唯一識別代號，有顯示EID號碼就代表能使用 eSIM 。 如果還不是很確定就直接打電話給電信公司確認。

🔥出國eSIM推薦：

出國旅遊的神隊友就是KKday和Klook 兩大旅遊平台，可以在平台上購買接機、旅遊行等，同時也能直接下單eSIM。

KKday eSIM：提供多種適合不同需求的流量選擇，從短天數的小流量方案到長期無限流量方案通通有，且購買流程超簡單，幾分鐘內就能收到 QR Code，一鍵開通，落地即用，不用到機場換 SIM 卡。觀察KKday eSIM 銷量超狂，像是台灣民眾最愛的日本，eSIM每日高速、總量、無限流量吃到飽方案，狂賣20萬次以上，有超過1.1萬好評推薦，認為「連線穩定、客服回應快速、快速開通」，萬一在旅途中遇到問題，還能透過 LINE 或即時客服取得協助。此外，KKday 也提供 多國連線方案，像是歐洲、東南亞、日本韓國等熱門旅遊地區，一張 eSIM 就能跨國使用。

✈️出國必備3C推薦四：降噪耳機

飛機、機場、火車上總是吵雜，想要好好休息？降噪耳機一定要帶上！ 特別是長途航班，開啟降噪模式後，瞬間進入安靜模式，聽音樂、看電影、睡覺都更舒服。

降噪耳機可以大幅降低飛機引擎噪音，長程飛行戴上後更容易入睡，不怕被吵醒。推薦3種不同形式的耳機，可以依照需求購入。

Redmi Buds 5

搭載 46dB 主動降噪，可有效降低飛機、地鐵等環境的低頻噪音，配合三種通透模式，讓你不管是專注聆聽還是需要與人溝通，都能自由切換。充電盒續航力高達 40 小時，搭長途再轉機都超給力。

