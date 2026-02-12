2026春節參拜攻略！求財求姻緣「這幾天」最靈驗，錯過吉時恐再等一年

生活中心／唐家興報導

不管是求財還是求姻緣，記得掌握春節期間的參拜吉時。（示意圖／AI生成）

2026年丙午火馬年到來，想要在新的一年事業財運爆發、感情開花結果，掌握春節期間的參拜吉時是成功的關鍵。根據民俗專家分析，2026 年屬「火」，氣場波動較大，因此在特定的日子祈求神明加持，能有效平穩運勢並精準招財納福。無論您是想去紫南宮領錢母，還是去霞海城隍廟求紅線，這份「2026春節參拜懶人包」將帶您一次看懂最佳求財與求姻緣的時間點。

【2026求財首選：正月初一與初五的「吸金」時辰】

在 2026 年，想要正財、偏財通抓，有兩個絕對不能錯過的黃金時刻：

1.大年初一（2/17）「一元復始」：建議在早晨 5 點至 7 點（卯時）出門走春，往「正南方」財神位行進，象徵迎接一整年的財氣。

2.正月初五（2/21）「財神誕辰」：這是企業開工、補財庫的最高峰。最佳祭拜時間為上午 7 點至 11 點（辰時、巳時），此時陽氣剛升，對於想要突破事業瓶頸、增加業績的上班族與創業者最為靈驗。

【2026求姻緣秘訣：元宵節上元燈節「貴人緣」最強】

如果您在尋求正緣或提升人際關係，2026 年的正月十五（3/3）元宵節是您的不二之選：

1.上元賜福：這天是天官大帝聖誕，主掌賜福。

2.求姻緣吉時：建議在傍晚 5 點至 7 點（酉時），趁著華燈初上之際前往月老廟參拜。在 2026 火馬年，火旺易燥，元宵節的水氣與燈火相映，能中和焦慮，讓感情運勢轉為柔和、圓滿，是求得好桃花、穩定感情的最佳契機。

【2026補財庫關鍵日：三大節氣不可少】

除了過年期間，專家也提醒 2026 年有幾個「補財庫」的重要節點：

1.正月初九（2/25）天公生：祈求萬事圓滿、計畫順利。

2.三月十五（5/1）武財神聖誕：對於業務人員、經商者是提升競爭力的強大時機。

3.二月初二（3/20）龍抬頭：適合在這天去土地公廟換錢母，象徵財源甦醒。

【參拜小指南：帶著「感恩心」讓福氣加倍】

不論是求財還是求姻緣，專家強調 2026 年的參拜核心在於「先謝恩，再祈願」。建議準備清爽的水果、甜食（財神與月老皆愛甜）作為供品。在馬年這份積極、變動的氣氛中，保持內心的平靜與誠摯，能讓您在參拜時更易與神明感應，讓好運「馬」上就到！

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

