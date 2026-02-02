2026春節必追！《帝國雜誌》認證神作 日本幕府版《冰與火之歌》、星戰影集《安道爾》回歸

日本影帝真田廣之籌備多年，將日本幕府版的《冰與火之歌》搬上螢幕。Disney+提供

英國權威電影雜誌《帝國雜誌》（Empire）透過每週與全球各大影評團隊深入交流，嚴選出Disney+2026年必看清單，集結漫威、星戰、影帝級史詩與艾美獎王者，讓觀眾可以趁著農曆年假期，把這些美劇神作好好追個夠！

這份由英國權威電影雜誌《帝國雜誌》（Empire）嚴選的清單，涵蓋了從後設幽默到硬派動作的多元類型。包括大膽捨棄傳統特效，改走黑色幽默路線的漫威新作《神力人》；《夜魔俠：重生》則以R級殘酷質感回歸，將地獄廚房的血腥巷戰推向極致。對於喜愛歷史權謀的觀眾，《幕府將軍》展現了日本戰國的背叛與暴力，讓全世界見識到武士美學的巔峰，這場權力遊戲更隨著第二季確定開拍而持續升溫。

艾美獎王者大熊餐廳震撼 幕府將軍權謀美學巔峰

橫掃艾美獎多項大獎的《大熊餐廳》，由視帝傑瑞米艾倫懷特飾演的天才主廚卡米，在芝加哥緊繃的廚房中，面對如定時炸彈般的財務壓力與失控員工，全劇節奏快到讓人窒息。傑瑞米艾倫懷特在劇中展現了米其林等級的偏執，他坦言：「我在這間爛餐廳追求完美，是因為我別無選擇。」

《大熊餐廳》由視帝傑瑞米艾倫懷特飾演的天才主廚卡米，展現了米其林等級的偏執。Disney+提供

同樣在艾美獎大放異彩的還有《幕府將軍》，日本影帝真田廣之籌備多年，將日本幕府版的《冰與火之歌》搬上螢幕。這部劇以血與泥混合的戰場，細膩描繪幕府末年的權謀與背叛，真田廣之與澤井杏奈的精湛表演，更讓這部作品成為歷史劇的天花板。隨著故事深入迷霧森林，觀眾能感受到每一場宮廷暗流背後的殺機。真田廣之與澤井杏奈也憑藉精湛演技，雙雙奪下艾美獎視帝與視后。

星戰天花板安道爾回歸 異形地球重啟恐怖經典

對於科幻迷而言，星戰影集《安道爾》被公認為系列中最具文學深度與政治張力的傑作。由《俠盜一號》主創東尼吉洛伊打造，細膩刻劃特務安道爾如何在帝國高壓統治下覺醒。

星戰影集《安道爾》被公認為系列中最具文學深度與政治張力的傑作。Disney+提供

而Disney+開台功臣《曼達洛人》，則繼續由佩德羅帕斯卡與「尤達寶寶」古古這對最強拍檔，在銀河中展開硬漢柔情的冒險，古古的超萌魅力早已成為不敗的經典招牌。

恐怖經典也沒缺席，名導諾亞霍利推出的《異形：地球》，將故事設定在初代電影前兩年，探討生化人與外星怪物的哲學張力。賽德妮錢德勒飾演擁有「混合體」意識的溫蒂，在調查墜毀太空船的過程中，面臨前所未有的生存恐懼。

《異形》再次回歸地球！導演諾亞霍利將故事設定在初代電影的兩年前，探討生化人與外星怪物的哲學張力。Disney+提供

此外，《破案三人行》則由席琳娜戈梅茲與史提夫馬丁組成偵探組，在紐約公寓內展開幽默燒腦的追兇戲碼。這些跨越各種類型的神劇，確保了2026年春節期間，影迷可以安穩當個「沙發馬鈴薯」，享受一場與世界同步的視覺盛宴。



