2026春節機票攻略來了，日本機票有漲嗎？選這天飛省8千，避雷5天最貴區間

年關將近，明（2026）年春節將迎來9天的超長連假，不少民眾計畫出國旅遊，除文化、美食、觀光氛圍外，鄰近的地理位置讓日本成為台灣人旅遊首選國；值得注意的是，雖新台幣近來屢有浮動，但受央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒持續加劇，就有外匯專家預估，日圓兌美元走勢，估明年（2026）很可能觸及165，日圓是否能再有「甜甜價」備受關注；另一方面，由於新冠疫情後機票可謂一飛衝天，不少人緊盯此次春節的票價漲幅，以及何時買「最划算」。

據《易遊網》機票銷售數據，以熱銷航點來看，十大人氣城市依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡、名古屋，除東京多年穩坐冠軍寶座外，日本航點就占了近一半，顯示日本仍是台灣人的心頭好。機票方面，明年春節整體票買氣較今（2025）年同期成長超過2成，長假規劃海外行程的意願顯著提升；而除日本外，韓國旅遊同樣火熱，首爾、釜山亦位居排行前列，且票價漲勢明顯，數據顯示，明年2月春節首爾平均上漲近5成、釜山更逼近翻倍。

春節前段最貴 「稍提前、延後」 票價海闊天空 ​

至於民眾最關心的機票攻略，2026年農曆春節從周六（2月14日），一路放到下周日（2月22日），由於除夕（2月16日） 適逢週一，小年夜調整補假，共計9天長假。雖春節檔期持續吃緊、飛韓國價格略有波動，但整體來看春節票價並未有大幅調漲，以熱門的東北亞航線為例，票價高峰為2月14日到18日，也就是連假首日到初二，易遊網數據顯示，中位數落在27000元，且座位已經不多。

易遊網建議，計畫前往日本的民眾，可提前在2月12日出發，又或者延後至2月19日後返程，雖可能要多請假，但除了航班選擇更多外，票價有可能節省約7000至8000元，相對有競爭力。另一方面，由於新的一年即將到來，日本除從2026年11月1日起，退稅方式將有大幅度調整外，從2026年3月1日起，遊客在京都住宿的過夜稅會進行調漲，將依住宿費用分級徵稅，金額最低從200日圓（約新台幣40元）到4000日圓（約新台幣812元）不等，提醒民眾預訂、入住前應先向飯店確認清楚。

