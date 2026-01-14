2026春節疏運 台灣高鐵加開395班次列車





馬到成功迎新年！台灣高鐵公司為服務春節旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，自2/13（五）至2/23（一）規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車（南下170班、北上225班），總計11天提供2,162班次列車的旅運服務。旅客可自1/16（五）凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票，讓您返鄉、出遊都輕鬆。

廣告 廣告

高鐵台中站提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，敬請搭乘對號座的旅客盡早規劃行程，預先訂位並提早完成取票，以便到站後直接進站搭車；同時，對號座旅客若有提早搭車需求，請先行換票，以利座位釋出、供其他旅客購買。此外，今年春節也特別在離峰時段規劃早鳥優惠，提供指定車次5折、8折或9折限量折扣，總計11天疏運期間提供617班、8萬4千餘個早鳥座位，且每天都有限量早鳥5折優惠，越早訂位越有機會享受更低的優惠，歡迎旅客利用離峰時段，體驗更加順暢、舒適的旅運服務。

為方便旅客規劃行程，台灣高鐵企業網站也將持續公告疏運期間對號座「熱銷車次」，旅客購票前可預先查詢還有空位的車次，儘早完成訂位，並請於搭車前提早完成取票。此外，台灣高鐵於春節疏運期間，特別規劃27班延後收班列車，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達）；另有2班提早發車列車（最早清晨5時45分發車），歡迎多加利用。敬請搭乘上述延後收班及提早發車車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵公司特別提醒，持定期票或回數票旅客，於2/14（六）至2/22（日）國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司並將特別自2/23起依效期重疊天數自動展延效期，即有效期間含春節國定假日期間者，將自2/23（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1/20至2/18，經展延後優惠效期可延長至2/27。

高鐵台中站建議雙北地區的旅客，可多加利用南港站進出，以避開人潮。疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，敬請自由座旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，輕鬆掌握各車次自由座車廂配置及停靠站。另建議自由座旅客當日到站後開啟手機藍牙，使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省排隊購票時間。

春節疏運期間，台灣高鐵公司除增加適用「早鳥優惠」班次數，同時於離峰時段維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。



更多新聞推薦

● 黃國昌赴美返台質疑1.25兆元國防特別預算內容 民進黨：勿再混淆視聽