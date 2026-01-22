2026春節禮盒怎麼選？果香甜點、收藏級酒款一次盤點

（圖／品牌提供）

剩不到一個月就要迎接農曆新年，各大品牌紛紛推出春節禮盒，像是手搖飲品牌大苑子攜手吳寶春麥方店，把荔枝果香與玫瑰優雅揉進烘焙點心；黑松聯名金門酒廠，以復刻酒標與鍍金袖珍瓶，為藏家重現一甲子的榮耀時光；桂格結合LINE FRIENDS行李箱與養氣人蔘，讓過年補身也能充滿驚喜；喜愛甜點與創意包裝的人，則不能錯過虎珍堂以地瓜為主角的年節禮盒，將傳統年味包裝得更年輕、更有設計感。

2026春節禮盒1.大苑子

大苑子攜手吳寶春麥方店，推出全新聯名新年禮盒「冠軍荔枝玫瑰禮盒」。本次聯名結合台灣在地水果選材與世界冠軍烘焙工藝，禮盒內容包含「荔枝玫瑰酥」3入與「荔枝玫瑰米香」7入，將台灣荔枝的果香特色，結合玫瑰的優雅香氣，打造兼具年節氛圍與現代感的新春送禮選擇。

2026春節禮盒2.黑松

黑松公司攜手金門酒廠推出限量新品「58白金龍袖珍時光寶盒」，精選復刻歷代五款經典白金龍設計，從1962年初代雙龍圖騰的復古筆觸，到中文標示「由右至左」的閱讀古趣，乃至英文譯名由早期的「Kau Liang Wine」演進至國際化「Liquor」的軌跡，每一處細微的更動都經過嚴格考證，忠實還原了當年的時代氛圍。而貫穿五代酒標、始終如一的「FIRST QUALITY」字樣，更像是一枚堅定的勳章，標示著58度金門高粱酒跨越一甲子不變的品質承諾。

除了復刻難以收藏的歷代酒款外，「58白金龍袖珍時光寶盒」中引爆藏家期待的「鎮盒之寶」莫過於「鍍金特仕版袖珍瓶」。2019年，為紀念58白金龍奪得舊金山世界烈酒大賽最高榮譽「最佳白酒獎」而推出白金龍鍍金特仕版，當時一上市便造成市場轟動，一瓶難求。「鍍金特仕版袖珍瓶」正是再現那段金獎時刻的榮耀精神，窯製裸瓶經真空電鍍、高溫烘烤，瓶瓶細緻打造，呈現雙龍霸氣盤踞之美，刻劃出難得一見的酒界工藝之證，不僅是整組禮盒中的視覺焦點，更將收藏價值推向高峰，一次從懷舊到榮耀完整收錄。

2026春節禮盒3.桂格

「桂格養氣人蔘」專為台灣人體質設計，採用雙蔘平衡配方，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，並添加蓮子、百合；而「桂格無添加糖養氣人蔘」更是唯一同時榮獲國際 A.A 無添加與慈悅潔淨 100% 無添加雙標章，並取得國際品質金獎與風味標章。

今年春節，桂格養氣人蔘更推出結合LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱/登機箱的限量套組。只要在全聯、大全聯、愛買、家樂福、屈臣氏等指定通路購買桂格養氣人蔘或無添加糖養氣人蔘94入限量套組，就能帶走24吋LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱(市價4,580元)，共有彈珠汽水款、小籠包款、珍珠奶茶款等多種款式，數量極為有限、售完為止，想要一次收集各種款式，也可到不同通路搶購！另外，在7-11、全家兩大超商購買76入限量套組，則可獲得20吋LINE FRIENDS在地特色登機箱 (摩托車款，市價2,990元)。除了實用又有型的行李箱，過年就是要試試手氣！所有限量套組皆內附黃金刮刮卡，消費者有機會刮中最大獎——價值十萬元的黃金人蔘。

2026春節禮盒4.虎珍堂

虎珍堂推出三款年節限定禮盒，將傳統年味與創意巧思結合。「福氣滿袋」以手工地瓜牛軋糖搭配紅色麻布袋包裝，象徵滿滿祝福；「就愛番薯」以仿生地瓜造型禮盒呈現，榮獲 2023 年「金點設計獎標章」，內含地瓜牛軋糖、米薯球與紫薯巧口酥；「御饌金結禮盒」則集結白玉金藏、紫薯流心餅、地瓜牛軋糖與黃金糖等人氣商品，是講究質感的送禮首選。

