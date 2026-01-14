2026春節禮盒清單出爐！從精品茶、咖啡到頂級酒款，長輩、客戶都適合！

（圖／品牌提供、加七攝）

農曆春節將至，挑選一份體面又有記憶點的年節禮盒，成了許多人年前最重要的儀式感之一。從走心的品牌理念、講究的風味層次，到視覺設計與祝福寓意，現代年節送禮早已不只是「好吃」，更是一種品味與心意的延伸。本篇精選六款話題春節禮盒，橫跨精品茶飲、咖啡、頂級葡萄酒、威士忌、滋補養生與台灣在地鳳梨甜點，無論是走高端質感路線、實用健康取向，或是討喜熱鬧的節慶氛圍，都能找到對應選擇。

春節禮盒推薦1.曾的茶TSENG'S

台灣⾼端茶品牌「曾的茶」以台灣代表性茶后「東方美人茶」持續在國內外獲獎，這次跳脫傳統熱泡與既定飲茶框架，帶來兩支全新創作茶飲「SELCOUTH東方美人康普茶」和「LISS東方美人氣泡茶」。

「SELCOUTH東方美人康普茶」結合傳統茶葉與康普菌種的發酵哲學，第一階段將發酵溫度穩定控制於20度，進行長達20天的低溫前置發酵，使茶香不被酸度掩蓋，保留蜜香、熟果香與細膩甜感，奠定乾淨而厚實的基底；第二階段再投入另一款東方美人茶進行二次釀造，透過自然產生的細緻氣泡，使口感輕盈且不刺激，入口即可感受到豐富的熱帶水果調性，中段延續發酵青梅感，隨溫度變化再帶出荔枝、酒紅色玫瑰的迷人瞬間。

單瓶售價880元、節慶共享價1+1各一瓶1,680元。（圖／加七攝）

「LISS東方美人氣泡茶」則是選用夏摘東方美人茶，透過多段式萃取工法，高溫釋放香氣、時間醞釀果韻，使茶湯在不苦澀的前提下，保有高度香氣濃度。每瓶使用高於市場標準的12克茶葉，讓風味更加立體，前調以熱帶果香開演，接著由蜜香支撐，最後則延續新鮮白花香。氣泡製程則採用桶內添加工法，行程細緻、穩定且不刺激的氣泡質地，隨著時間、溫度不同進行香氣轉換。

春節禮盒推薦2.CAMA CAFE

CAMA CAFE「御節咖啡重箱」春節禮盒，以日本慶賀新年的御節文化進行發想，推出「經典單層」、「雅致雙層」與「奢華三層」三種不同規格，禮盒與咖啡包裝設計更融入西陣織與友禪染等日本傳統染織技藝，讓消費者收到禮盒就能感受到滿滿的日式藝術風格。

三層禮盒分別選擇各有獨特風味的和風微醺酒香、堅果爵士及莓果女伶浸泡式咖啡，皆深獲消費並擁有多項國際得獎肯定。另外也經由內部專業人員根據三款不同的咖啡風味，安排對應的和風小點進行品飲搭配。第一層和風微醺酒香咖啡，搭配鑽石沙布蕾與莓果雪球，讓咖啡本身的酒香、蜜果甜感成為主調；第二層堅果爵士咖啡輔以兩款可可餅乾，強化其堅果調厚實香氣；第三層充滿莓果酸香的莓果女伶咖啡，則搭配酸甜的櫻餅與蔓越莓杏仁餅乾，使莓果風味更加凸顯。

經典單層禮盒售價499元、雅致雙層禮盒售價899元、奢華三層禮盒售價1,699元（門市購買憑 APP 會員享優惠價1,288元）。（圖／品牌提供）

春節禮盒推薦3.奔富Penfolds

奔富新年限量版禮盒系列，由奔富旗艦佳釀葛蘭許 (Grange) 領銜，匯聚Bin 707卡本內蘇維翁、聖亨利．希哈、Bin 389卡本內．希哈及FWT 585卡本內蘇維翁梅洛小維鐸。

禮盒設計汲取「馬」所象徵的力量、速度與不屈精神，以大紅、鎏金與祖母綠色調交織，融入經典剪紙美學，將禮盒底座拆卸後，小工具即可化身為一個奔富專屬鑰匙圈，成為節日慶典過後，仍可長久珍藏的紀念小禮。

奔富農曆新年馬年禮盒系列價格從3,000元至32,000元不等。（圖／品牌提供）

春節禮盒推薦4.農純鄉滴雞精

深耕母嬰市場的農純鄉滴雞精，榮獲2025年「最愛婦幼菁品大賞」推薦菁品獎，邀請三寶媽昆凌擔任品牌代言人，她分享平常會把滴雞精融入餐桌，像是粥品或是蒸蛋中，無論小朋友或長輩接受度都很高。

農純鄉滴雞精只需加熱3分鐘即可食用。（圖／品牌提供）

春節禮盒推薦5.格蘭花格Glenfarclas

格蘭花格推出全新「格蘭花格 馬年新年典藏2002」，酒款嚴選2002年入桶之雪莉桶單桶原酒（桶號#3325），歷經23年熟成，於2025年末裝瓶，獨獻台灣，全球限量僅321瓶。

入口即展現高年份熟成特有的肥美酒體與油脂感，​龍眼蜜甜感包覆舌尖後，逐步展開榛果、薑餅、可可與焙木雪莉的平衡結構，​甜而不膩，酒體集中而厚實。​

格蘭花格 馬年新年典藏2002售價11,300元。（圖／品牌提供）

春節禮盒推薦6.旺萊山

鳳梨全果應用品牌「旺萊山」推出「好運旺旺萊」鳳梨酥系列禮盒，外盒以大器的鮮紅襯托金色鳳梨與「旺」字，更有讓貓奴尖叫的旺萊貓造型禮盒，特別採用環保鳳梨纖維與再生紙漿打造，摸得到土地的溫潤與品牌心意。除此之外還有鳳梨醋禮盒及「健康旺旺萊」系列的鳳梨醱酵液禮盒，今年更加碼「好運餅乾」與義式披薩口味的「旺爆米花」等涮嘴零食助陣。

2026年節禮盒健康好運一次滿足。（圖／品牌提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

