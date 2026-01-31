2026春節赴日必讀！前往這五大熱門賞雪景點，請注意「隱藏危險」

2026春節打算赴日賞雪的讀者請注意！日本已是國人冬季旅遊的首選，尤其是「賞雪」，更是不容錯過的活動；但欣賞這些絕美雪景之餘，也不要忘了背後暗藏的風險。從札幌暴雪癱瘓交通、藏王樹冰雪洞陷阱，到白川鄉落雪與野雪滑雪危機，《遠見》盤點五大熱門賞雪景點的隱藏危險，提醒旅客在浪漫雪國假期中，做好風險判斷，平安出發、平安回家。

2025年，台灣赴日旅遊人次衝破600萬大關，占比高達35％，等於每三位出國遊客中，就有超過一人選擇日本，日本穩坐國人出境首選。隨著時序入冬，這股旅遊熱潮正湧向北國雪地。然而，近期熊本阿蘇火山發生的觀光直升機墜機事故，卻揭開了浪漫雪景下的安全盲點。

事實上，在台灣人嚮往的日本賞雪勝地中，從近日札幌癱瘓交通的致災性暴雪，到藏王樹冰奪命的「樹井」陷阱，絕美風景背後潛伏著不容忽視的致命風險。隨著2026年農曆春節將至，如何在追求浪漫銀色假期的同時，多準備一份對環境的理性預判，才能在擁抱日本美景之際，守護旅行最核心的價值——平安歸來。

《遠見》整理國人冬季喜愛造訪的日本五大熱門地點，為讀者揭開銀妝素裹的美景背後，那些容易被忽視的風險盲點。

1.札幌（北海道）

熱門景點： 札幌雪祭、大通公園、狸小路購物區

隱藏危險： 交通癱瘓風險： 2026年1月下旬，札幌遭逢21年來最嚴重暴雪，導致JR札幌站與巴士停駛，更有超過7000名旅客被迫在新千歲機場過夜。一旦大雪鎖城，計程車一車難求時，遊客若強行在深雪中拖行李趕路，極易失溫或引發過度體力耗損。 黑冰（Black Ice ）陷阱： 札幌冬季的人行道常會形成薄薄一層透明冰膜，極度滑溜，每年都有大量觀光客滑倒，導致骨折或頭部撞擊送醫。 白矇天（Whiteout ）現象： 強風夾雜大雪導致能見度降至接近零，這對自駕遊客來說極其危險，容易發生追撞或衝出路外事故。



安全小叮嚀：當JR列車因大雪延誤，日本民眾習慣第一時間透過JR官方App、NAVITIME或Yahoo！路線情報掌握即時動態。此外，日本旅客冬季搭乘長途車輛時，隨身包中常備有行動電源、水、暖暖包、巧克力等高熱量糧食，因應可能的受困狀況。當地人也深知「雪地不自駕」的準則，在惡劣天氣下優先選擇大眾運輸，或留在室內避難，將安全風險降至最低。

札幌冬季降下大雪。取自臉書@ようこそさっぽろ イベント情報

2.網走/知床（北海道）

熱門景點： 搭乘破冰船看鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）流冰

隱藏危險：落水失溫與冰塊位移

近年不時有遊客為了取景，私自踏上岸邊浮冰；海冰厚度不一，且受海流影響隨時會裂開或漂走。一旦掉入極低溫的海水中，只需要15分鐘就會造成人體失溫，甚至死亡。

安全小叮嚀：欣賞流冰應嚴格遵守導覽規範，切勿私自踏上冰層取景。若參加「流冰漫步」務必穿著專業乾式防寒衣，並由專業導遊帶領。

3.白川鄉合掌村（岐阜縣）

熱門景點： 夢幻的童話小鎮夜間點燈

隱藏危險： 屋頂落雪： 合掌造屋頂的厚重積雪可能無預警滑落，其重量足以砸傷行人。



路面陷阱： 雪地極度濕滑，冬季是滑倒事故高發期。

安全小叮嚀：漫步童話小鎮時，記得與屋簷保持距離，避開沉重的屋頂落雪。當路面濕滑難行，建議穿上防滑雪靴，緩步慢行。

白川鄉合掌村。取自臉書@白川郷観光協会

4.藏王樹冰（山形縣/宮城縣）

熱門景點： 著名「雪怪」（Juhyo）景致

隱藏危險： 奪命雪洞： 樹冰底部因為樹枝支撐，積雪層非常鬆軟空心，形成深達數公尺的洞穴（樹井，tree well）。一旦跌入樹井，愈掙扎反而會陷得愈深，極易窒息死亡。就曾有台灣遊客在青森縣八甲田山因近距離拍攝樹冰，不慎墜入2.5公尺深的雪洞，幸好最後平安獲救。



安全小叮嚀：觀賞樹冰時，務必保持2至3公尺的安全距離。如果不幸墜入雪洞，應保持冷靜，停止掙扎，以免陷得更深，並嘗試向上方大聲呼救。如果手機有訊號，可以聯繫景點的工作人員呼救。更周全一點的作法，可事先準備繩子與暖暖包。

5. 越後湯澤（新潟縣）

熱門景點： 川端康成《雪國》故事舞台、滑雪愛好者聖地

隱藏危險： 白矇天現象 ：當地經常發生大雪，能見度會瞬間降至零，在山上可能迷失方向而失溫。 野雪危機： 近年台灣遊客流行「野雪滑雪」（backcountry skiing，未經人工壓雪整理、無路標指引的天然雪域）。然而，這種滑雪沒有巡邏員、沒有任何安全標示，更隱藏著雪崩風險。



安全小叮嚀：面對瞬間致盲的「白矇天」，請留在正規滑道；切勿闖入無巡邏的野雪區，讓冒險止於安全邊界。