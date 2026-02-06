2026春節迎來9天假期 走春泡湯、美食養生最開運 天籟超寵粉 一泊八饗極致之旅最超值

坐落金山的天籟渡假酒店 春節走春泡湯養生又開運(圖/陽明山天籟渡假酒店)

2026農曆春節即將到來，也迎來第一個長達9天的連續假期(2/14-2/22)，歡度新年除了團聚圍爐、拜廟祈福，也一定要安排補充能量、催旺財運的開運之旅！陽明山天籟渡假酒店在春節期間，準備了新年限定優惠專案與節慶活動，讓住客與遊客感受滿滿的喜慶氣氛。除夕到初四在露天風呂區每日三場的「新春瑞雪迎福來」，除夕至初三夜間施放絢麗煙火，保證讓您的2026的春節假期驚喜連連！凡於官網預訂『天籟春韻 駿程遠眺春節專案』加碼贈送限量版『馬上有錢好運箱』乙份，續住再享第二晚85折優惠。

今年最寵粉系列之一，於2月23日起「一泊八饗極致之旅」專案接續登場，天籟會員從1月1日即可搶先預訂！快趁著初春安排一場在陽明山俊秀美景中的食泉雙享、開運之旅！

天籟渡假酒店擁有設備完善的溫泉設施(圖/陽明山天籟渡假酒店)

純淨的白磺原泉 金水相生養生又開運

天籟渡假酒店懷抱秀麗山景，坐擁白磺溫泉，面向金山海岸，在2026春節假期正是取其「金水相生」的好時機，不僅可觀山賞景、又有溫泉來溫潤身心，最適合新春來安排一趟健康養生又開運的溫泉小旅行。

天籟坐落於陽明山東北側的四磺坪，在層峰疊鸞間，精心打造了近2000坪的溫泉渡假園區；珍貴的天然溫泉，也採自開發較晚的四磺坪的獨立泉井，所以未受汙染；天然純粹的白磺泉再經由逆滲透原理過濾萃取精華，PH值介於5-6之間的泉質醇厚的弱酸泉，溫潤的湯泉不僅有助於新陳代謝，也利於安撫肌膚、去化角質，是名實相符的「美人湯」。

群山圍繞的優閒環境 最能體驗泡湯的身心靈療癒 (圖/陽明山天籟渡假酒店)

全台最大的溫泉設施 全方位感受白磺泉的魅力

天籟渡假酒店在園區裡規畫了全台最大的溫泉設施，22座泉池包含了溫泉池、冷水池、冰水池、氣泡按摩池、沖淋水柱池、烤箱、半露天男女泡湯區等不同主題，在不同的泉池都能以不同的方式享受泡湯的樂趣，也能以不同的視野來欣賞遠山美景和優雅的庭園造景。浸浴在溫熱的美入湯中，在自然美景的圍繞下，透過五感體驗、洗滌褪去負能量，讓身心靈徹底放鬆、注入滿滿的元氣與正能量。

園區中的散步小徑也能帶來愉悅的心情，特別是泡湯後懷抱著溫熱爽朗的身心，在漫步間輕啜山間的清新空氣，身心靈由內而外都能感受到大自然的撫慰，沿途櫻花綻放，為新春點綴一抹柔美景致，也讓這趟溫泉之旅，為新的一年帶來飽滿的希望與活力。

一泊八饗最超值 食泉養生的完美實踐(圖/陽明山天籟渡假酒店)

一泊八饗超寵粉 為溫泉假期增添精彩

溫泉與美食是泡湯旅程的最佳組合！泡湯，讓溫熱的白磺泉代謝掉身體的負能量與疲憊，放鬆了、放空了的身心，除了山景的清新綠意，也需要美食來圓滿幸福的感受！天籟因應不同的季節推出各種應時、應景的美食，讓遊客們可以食在地、食當季，品嘗在地食材所帶來的新鮮，滿足溫泉假期不能缺少的幸福感。

初春的櫻花正陸續綻放，最適合預定每日限量的「一泊八饗極致之旅」專案，除了歐風館草山雙人客房住宿外，還包括了主題晚餐、超霸氣早餐，以及6種在地風味點心和伴手禮。如果再搭配季節限定的夢幻櫻花季下午茶，開運的食泉養生的旅行則增添更多的夢幻與浪漫！

應景的櫻花季下午茶 增添浪漫回憶(圖/陽明山天籟渡假酒店)

2026天籟各項優惠不間斷

天籟渡假酒店每年因應連假、常客，接續不斷企劃各種優惠專案。2026年由尾牙春酒揭開序幕，春節的賀歲迎春活動，也長年受到喜愛。2月14日至3月14日的情人節限定專案，也為新春增添浪漫…，各項專案優惠詳情，請關注官網的新訊優惠。

天籟渡假酒店的景觀客房與自然風景相伴(圖/陽明山天籟渡假酒店)

地址：208新北市金山區重和里名流路1-7號

服務電話：(02)2408-0000

訂房專線：(02)2370-2888

團體洽詢: (02)2392-2777

官網：https://www.tienlai.com.tw/

FB: https://www.facebook.com/TienLaiSpringResort

交通方式: 可搭乘皇家客運 No.1717直達天籟，國光客運 No.1815轉接駁車至天籟，更有金山定點接駁服務及由大眾交通工具從忠孝新生捷運站#4號出口搭乘No.953 (區間車) 至金山郵局接駁。