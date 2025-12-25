2026春節連假怎麼玩最划算？十大熱門航點曝光 這天出發日本票價省8千元
2026年春節將迎來長達9天的超級連假，出國旅遊買氣強勢回溫。據易遊網機票銷售數據顯示，明年春節整體機票買氣較2025年同期成長超過2成，顯示民眾利用長假安排海外行程的意願明顯攀升。
從熱銷航點來看，十大人氣城市依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點即占5席，東京更連續多年穩坐冠軍寶座，持續為國人首選出國目的地。
另一方面，韓國旅遊熱度也延燒至春節，首爾與釜山雙雙擠進前十，票價漲勢明顯，其中首爾春節票價相較2月中上旬平均上漲近5成，釜山更接近翻倍，反映春節檔期供需吃緊、需求強勁的市場現況。
東北亞航線票價平穩 避開高峰可省近8千元
整體而言，2026年春節票價與去年同期相比並未明顯調漲。以需求最旺的東北亞航線為例，票價高峰落在連假首日至初二（2月14日至18日），中位數約新台幣27,000元，多數航班座位已趨緊張。
易遊網建議，若仍規劃赴日旅遊，可考慮提前於2月12日出發或延後至2月19日後返程，雖需涵蓋上班日，但不僅航班選擇更多，票價也可節省約7,000至8,000元，對價格敏感型旅客更具吸引力。
星宇聯手易遊網推「新年星旅程」 22航點7折起、宮古島777元
搶攻年初旅遊市場，易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時專案，精選22個國際航點機票下殺7折起，涵蓋日本、東南亞與北美線，包括神戶、宮古、沖繩、熊本、高松、曼谷、清邁、宿霧、洛杉磯、鳳凰城等。
其中最受矚目的焦點之一，為星宇航空將於2026年2月12日開航台北、台中雙航點直飛宮古島，單程僅約1.5小時即可抵達這座被譽為「東亞馬爾地夫」的夢幻海島。易遊網獨家推出宮古島來回含稅6,608元起，並於1月23日限時開賣「一口價777元」的超殺優惠，勢必掀起春節前首波搶票潮。
此外，星宇也將於2026年1月15日開航台北－鳳凰城航線，為美國西南部再添直飛據點，主打通往大峽谷、羚羊峽谷與塞多納等自然奇景的旅遊新門戶，來回含稅票價最低23,293元。
「新年星旅程」專案即日起至1月23日止開放預訂，出發日期可延至5月31日止，活動期間購票還有機會抽中台北－安大略來回機票。
春節團體旅遊買氣年增3成 澳洲團免5萬成長程黑馬
除自由行市場外，春節團體旅遊同樣亮眼。易遊網指出，2026年春節團旅整體買氣年增約3成，短線亞洲仍為主力市場，其中日本持續蟬聯熱銷冠軍，北海道、關西與東北團結合雪景與溫泉行程最受青睞。
東南亞旅遊方面，越南團成為新興亮點，北越與峴港憑藉自然景觀與高CP值脫穎而出；泰國則迎來氣候最舒適的黃金季，易遊網推出芭達雅Villa行程最低不到3萬元，含2小時泰式按摩，主打輕奢度假族群。
長程市場則受惠9天連假拉長旅遊周期，歐美與紐澳團銷售同步成長。其中【美西8日團】（星宇航空出發）含稅64,900元起，6人同行再折4,800元；【澳洲6日團】每人46,800元起，兼顧城市與自然景觀，以高CP值吸引預算型旅客搶購。
每周三五日限時折扣碼再加碼 最高現省4,000元
為進一步刺激旅遊消費，易遊網同步推出「周三五日狂歡日」活動，分別主打機票、訂房與團旅三大類優惠。
活動期間於易遊網App下單輸入指定折扣碼，即可享單筆機票、訂房最高現折800元，團體旅遊最高可再省4,000元，讓民眾在規劃春節假期時更能聰明掌握旅費預算。
更多風傳媒報導
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 160
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 103
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 6
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 105
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 74
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 135
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 309
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 82
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 95
疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩
台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，57歲男子余家昶因捨身阻暴不幸喪命，民眾紛紛獻花致意，其中發現似乎為嫌犯張文哥哥的親筆信，他在信中提到「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事，引發眾人關注。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 84
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
謝國樑對手出現了！吳子嘉大膽斷言基隆市長選戰終局
2026年基隆市長選舉即將來臨，民進黨選對會建議徵召基隆市議長童子瑋，挑戰尋求連任的基隆市長謝國樑。媒體人吳子嘉直言，童子瑋要跟謝國樑拚的話，沒有勝算、一點機會都沒有。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 65