2026春節連假怎麼玩最划算？十大熱門航點曝光 這天出發日本票價省8千元

2026年春節將迎來長達9天的超級連假，出國旅遊買氣強勢回溫。據易遊網機票銷售數據顯示，明年春節整體機票買氣較2025年同期成長超過2成，顯示民眾利用長假安排海外行程的意願明顯攀升。

從熱銷航點來看，十大人氣城市依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點即占5席，東京更連續多年穩坐冠軍寶座，持續為國人首選出國目的地。

另一方面，韓國旅遊熱度也延燒至春節，首爾與釜山雙雙擠進前十，票價漲勢明顯，其中首爾春節票價相較2月中上旬平均上漲近5成，釜山更接近翻倍，反映春節檔期供需吃緊、需求強勁的市場現況。

202512225-易遊網公布熱銷航點，其中日本航點占5席。（易遊網提供）

東北亞航線票價平穩 避開高峰可省近8千元

整體而言，2026年春節票價與去年同期相比並未明顯調漲。以需求最旺的東北亞航線為例，票價高峰落在連假首日至初二（2月14日至18日），中位數約新台幣27,000元，多數航班座位已趨緊張。

易遊網建議，若仍規劃赴日旅遊，可考慮提前於2月12日出發或延後至2月19日後返程，雖需涵蓋上班日，但不僅航班選擇更多，票價也可節省約7,000至8,000元，對價格敏感型旅客更具吸引力。

星宇聯手易遊網推「新年星旅程」 22航點7折起、宮古島777元

搶攻年初旅遊市場，易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時專案，精選22個國際航點機票下殺7折起，涵蓋日本、東南亞與北美線，包括神戶、宮古、沖繩、熊本、高松、曼谷、清邁、宿霧、洛杉磯、鳳凰城等。

其中最受矚目的焦點之一，為星宇航空將於2026年2月12日開航台北、台中雙航點直飛宮古島，單程僅約1.5小時即可抵達這座被譽為「東亞馬爾地夫」的夢幻海島。易遊網獨家推出宮古島來回含稅6,608元起，並於1月23日限時開賣「一口價777元」的超殺優惠，勢必掀起春節前首波搶票潮。

此外，星宇也將於2026年1月15日開航台北－鳳凰城航線，為美國西南部再添直飛據點，主打通往大峽谷、羚羊峽谷與塞多納等自然奇景的旅遊新門戶，來回含稅票價最低23,293元。

「新年星旅程」專案即日起至1月23日止開放預訂，出發日期可延至5月31日止，活動期間購票還有機會抽中台北－安大略來回機票。

春節團體旅遊買氣年增3成 澳洲團免5萬成長程黑馬

除自由行市場外，春節團體旅遊同樣亮眼。易遊網指出，2026年春節團旅整體買氣年增約3成，短線亞洲仍為主力市場，其中日本持續蟬聯熱銷冠軍，北海道、關西與東北團結合雪景與溫泉行程最受青睞。

東南亞旅遊方面，越南團成為新興亮點，北越與峴港憑藉自然景觀與高CP值脫穎而出；泰國則迎來氣候最舒適的黃金季，易遊網推出芭達雅Villa行程最低不到3萬元，含2小時泰式按摩，主打輕奢度假族群。

長程市場則受惠9天連假拉長旅遊周期，歐美與紐澳團銷售同步成長。其中【美西8日團】（星宇航空出發）含稅64,900元起，6人同行再折4,800元；【澳洲6日團】每人46,800元起，兼顧城市與自然景觀，以高CP值吸引預算型旅客搶購。

每周三五日限時折扣碼再加碼 最高現省4,000元

為進一步刺激旅遊消費，易遊網同步推出「周三五日狂歡日」活動，分別主打機票、訂房與團旅三大類優惠。

活動期間於易遊網App下單輸入指定折扣碼，即可享單筆機票、訂房最高現折800元，團體旅遊最高可再省4,000元，讓民眾在規劃春節假期時更能聰明掌握旅費預算。

