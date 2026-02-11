2026春節遊苗栗不卡卡 連假交通疏導全攻略

今年春節為期9天連續假期，栗縣警局配合交通部高速公路局規劃多項交通管制措施，以期交通順暢。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

今年春節為期9天連續假期，據交通部觀光署統計各縣市訂房情況，假期前8天平均訂房率，苗栗縣名列前3名，平均訂房率5成以上。苗栗縣警局配合交通部高速公路局規劃多項交通管制措施，以期交通順暢。請用路人密切注意行車資訊。

縣警局表示，苗栗縣轄內國道1號高速公路三義、銅鑼、苗栗、頭屋、頭份交流道及國道3號高速公路苑裡、通霄、後龍、大山、竹南交流道等10處交流道（北向入口），於2月19日（初三）、2月20日（初四）13至18時實施高承載管制，並期前派員檢視及整備各交流道高乘載牌面，請民眾提早規劃行程，以避免尖峰路段及時段塞在車陣中。

廣告 廣告

今年春節為期9天連續假期，栗縣警局配合交通部高速公路局規劃多項交通管制措施，以期交通順暢。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

另連假2月19至21日每日12至24時，配合高公局實施封閉國道3號西濱交流道北上匝道管制措施，苗警已規劃警力在周邊道路實施交通疏導，並提供用路人參考替代路線，持續行駛台61線北上路段或匯出香山匝道銜接西濱公路聯絡道，再匯入國道3號香山交流道北上匝道及行駛台61線（北上）匯出竹南匝道銜接省道台1己線，再匯入國道3號竹南交流道北上匝道續行。

根據交通部公路局中區養護工程分局分析去年所有連續假期交通流量，進而預估本次連假第4天（2月17日），台61線香山至竹南路段（南向）將出現大量返鄉及旅遊車潮，尖峰小時交通量達1萬4,000千車次。

另115年2月19日後龍至香山路段北返車流，全日交通量更高達2萬7,000車次；據此，特別規劃台61線竹南段至後龍段12處平面交岔路口號誌實施遞亮式優化時制，並調整行車管制號誌總週期270秒北上續進，且於2月20日至2月22日每日10至21時封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線等6處平交路口，減少車流交織情形，確保主線暢通，提高行車速度。

更多中時新聞網報導

大甲溪電廠環評通過 環團憂釀潰壩

瑪格羅比《“咆哮山莊”》 談禁忌之愛

馬士媛三馬開泰迎全職演員第1年