2026春節銀行休幾天？郵局能寄件嗎？銀行、郵局過年營業時間一次看

2026年農曆春節9天假期（2月14日至2月22日），過年期間可以寄信、收包裹嗎？銀行休假幾天才恢復營業？民眾在春節連假用ATM領錢有什麼注意事項？Yahoo新聞為您整理郵局、銀行過年營業時間及相關服務資訊。

2026年農曆春節9天假期（2月14日至2月22日），郵局停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，郵件僅提供快捷郵件服務。（中央社資料照）

過年郵局休幾天？

根據「中華郵政公司115年郵局休假日期表」，除夕前一天（2月15日）適逢周日，於初四（2月20日周五）補假。

春節期間各地郵局停止營業，僅故宮郵局正常營業，除夕（2月16日）營業時間為上午9時至下午4時，連假期間僅販售代售商品及集郵票品，儲匯業務僅辦理外幣兌換服務。

過年郵局能寄件嗎？

春節期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，郵件僅提供快捷郵件服務，開放全台郵局郵務科及駐有守衛或保全的郵局（收寄快捷郵件單位、地址及電話號碼一覽表），收寄國內、國際快捷郵件，另外，台北郵件處理中心也提供收寄國際快捷郵件服務。

因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯、蒙古、越南、泰國及阿根廷郵政（各國郵政強制要求傳遞電子通關資訊一覽表）強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區的國際快捷商品類郵件，可於營業日再至各郵局交寄。

民眾可多利用郵局設於全國各地的i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機（春節期間部分ATM暫停服務公告）、開放式信箱間及自助郵局。

過年銀行休幾天？

根據金融監督管理委員會銀行局公告的「中華民國115年銀行業休假日期表」，2月15日至2月19日放假5天；2月15日適逢周日，於2月20日周五補假。

全台銀行2月23日恢復營業。

為滿足春節期間民眾及企業對於提領現金、刷卡消費、諮詢保險及投資海外證券、期貨等金融服務需求，金管會表示，春節期間各項金融機構及周邊單位將持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電子支付、ATM領鈔，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

過年用ATM領錢有什麼注意事項？

避開尖峰時間

財金公司表示，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前一營業日（2月13日）、小年夜（2月15日）及除夕（2月16日）的上午11時至下午2時、下午5時至晚間7時兩個時段，ATM使用量最大，建議避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

了解提款及轉帳金額的限制

財金公司指出，留意每日提款及非約定轉帳的限額、未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，民眾宜及早準備現金，預先補登存摺，以免影響春節期間資金調度。

保留交易明細最安心

財金公司表示，如果使用ATM發生異常情形，例如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳的款項撥入交易帳戶，權益會獲得保障；民眾也可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

善用ATM緊急聯絡電話

財金公司說，ATM設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如果遇到ATM異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反映；若無法獲得協助，也可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151。

慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM

財金公司表示，近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、也無法取消扣款。因此，勿依照他人指示操作ATM，如有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。



