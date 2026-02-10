2026春節「馬上安心」 機動派出所守護臺中

▲臺中市政府警察局從2月9日到2月23再次啟動「機動派出所」服務(圖/記者鄧力軍翻攝)

[NOWnews今日新聞] 農曆春節即將到來，為確保市民在佳節期間能夠安享團圓，臺中市政府警察局從2月9日到2月23再次啟動「機動派出所」服務。由「機動派出所」提升見警率，為市民提供交通與治安的即時協助，強化農曆春節期間的社會安全，讓市民真正感受到「馬上安心」。

警察局表示，機動派出所將設置於全市的交通要道、治安重點區域及觀光熱點，包括一中街及天津路等年貨大街、各知名觀光商圈、指標性景觀公園、風景遊憩地區及主要宗教寺廟等人流聚集處。這些地點將成為警方在春節期間的重點強化區域，以提供市民更多的安全保障。機動派出所的主要功能為即時處理市民的交通及治安問題，並積極防竊、防搶、防詐騙的宣導工作，提醒市民除了享受年節的歡樂氛圍外，也要加強防範各類犯罪行為，確保自己及家人的安全。

根據市警局提供的統計資料，去（114）年在重要節日的機動派出所設置期間，共辦理了764起服務案件，涵蓋交通疏導、秩序維護及民眾諮詢等多項服務，並獲得市民高度肯定。今年，市警局將延續此項成功經驗，從2月9日到2月23日，再度啟動機動派出所，為市民提供便捷、即時的警政服務。除了傳統的刑事與交通案件處理，機動派出所也將設有迷途指引、走失協尋及新興詐騙模式的宣導等服務。無論是日常的法律諮詢或是突發的安全事件，市民只要有需求，便可隨時前往就近的機動派出所，警方與志工將竭誠提供協助，為市民的春節假期保駕護航。

臺中市政府警察局呼籲市民，在慶祝新春的同時，務必提高防範意識，保護財物安全，並警惕各類詐騙手法。如有任何問題或需要幫助，市民可隨時前往附近的機動派出所求助，讓警方成為您過年期間最可靠的安全後盾。



