2026春節 2/11(三)~初三2/19(四)期間訂單，價金保管款項保管期延長

親愛的Yahoo拍賣會員：

2026 年農曆春節即將到來，為期九天的長假（2/14~2/22），為了避免因賣家休假未能及時處理訂單，進而產生買賣雙方的交易糾紛，Yahoo拍賣調整輕鬆付價金保管機制的保管天數。

✔ 適用訂單期間： 2/11(星期三) 至 初三 2/19(星期四) 期間成立的訂單

✔ 調整方式：

上述期間內，使用以下付款方式的訂單，價金保管天數將由原本 9 天，延長為 18 天：

ATM 轉帳

帳戶餘額付款

信用卡付款

FamiPort 付款

✔ 範例說明：

若訂單於 2/14 成立、2/15 完成 ATM 轉帳：

原價金保管結束日： 2/24

調整後價金保管結束日： 3/5

價金將於 3/6 撥款給賣家

🌟特別提醒：

初四 2/20(星期五) 起成立的訂單，價金保管天數將恢復為原本的 9 天。

此調整旨在為賣家在春節期間的訂單有更充裕的出貨與處理時間，也讓買家擁有更完整的款項保管與溝通保障，確保春節交易流程順暢進行。

預祝所有Yahoo拍賣會員新春愉快，開春大吉，財源滾滾🧧🧧。

Yahoo拍賣