2026春節、228連假國道塞車攻略！交通尖峰日、車少時段一次看懂

生活中心／倪譽瑋報導

2026春節連假、228連假期間，國道壅塞機率高，除改搭火車、客運，也可挑不壅塞時段走。（示意圖／資料照）

2026春節連假什麼時候開始？如何避開國道壅塞時段？交通部高速公路局指出，2月14日（週六）～2月22日（週日）的春節連假，初一至初五為交通尖峰日；228連假（2月27日～3月1日）國道也可能會塞，建議用路人於出發前利用高速公路1968APP（或直接上網搜尋「1968」也行）查詢即時路況，適時改走替代道路，以避開國道壅塞路段及時段。

2026春節連假什麼時候開始？國道壅塞時段

高公局表示，2026年春節連假長達9天，小年夜前一日放假至初六（2月14日～2月22日），經檢視歷年春節國道交通狀況，並透過AI及大數據分析車流，高公局列出以下春節連假交通尖峰日，民眾可在這些日子搭乘國道客運台鐵、高鐵，有需要自行開車，也建議挑選好走時段。

春節連假初一至初五為假期交通尖峰日，國道北向、南向壅塞時間各不同。（圖／交通部高速公路局提供）

西部國道（國一、國三）

2月17日（初一）至2月19日（初三），上午時段南向車流量大，桃園、新竹、彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

2月19日（初三）至2月21日（初五），下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

國道五號

2月17日（初一）至2月19日（初三），預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人早上5時前或下午5時後出發。

2月18日（初二）至2月21日（初五），預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。建議用路人上午9時前出發。

228連假？國道壅塞時段

除了春節，2026年2月份還有為期3天的228連假（2月27日～3月1日），同樣也有交通較壅塞時段，高公局建議駕駛人可及早出發。

228連假前後，國道走南、走北須留意車潮。（圖／交通部高速公路局提供）

西部國道（國一、國三）

2月27日及2月28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。

2月28日及3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國道五號

2月27日及2月28日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

2月28日及3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

